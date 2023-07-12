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Во Львовской области продали спиртзавод

12 июля 2023 13:57
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Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области продали спиртзавод
Угерский спиртовой завод. Фото: Угерский спиртзавод.
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Сегодня, 12 июля, в Стрыйском районе Львовской области продали на аукционе за 42,6 млн грн спиртовой завод . Победителем торгов стало ООО "Модерно Лайт", компания, занимающаяся торговлей и производством химических веществ.

Об этом говорится на странице аукциона .

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Детали аукциона

Стартовая цена объекта торгов составила 42 млн. 193 тыс. грн. В аукционе приняли участие двое участников — ООО "Двейлинс Опти" и ООО "Модерно Лайт", зарегистрированные во Львове. Первый участник предложил за спиртзавод 42 млн 443 тыс. грн, второй - 42 млн 620 тыс. грн, что и определило победителя.

По данным YouControl, ООО "Модерно Лайн" принадлежит Ивану Грицишину и занимается оптовой торговлей промежуточными товарами и производством органических и неорганических химических веществ. Иван Грицишин также владелец проектно-строительной компании "Гранд", зарегистрированной во Львове. В состав имущественного комплекса, проданного с аукциона, вошли 43 здания и сооружения площадью около 14 тыс. м2 и 18 транспортных средств и спецтехники. Размер уставного капитала – 30 000,00 грн.

Скин со страницы YouControl
Скрин со страницы YouControl

Угерский спиртовой завод был построен в 1913 году

В Стрыйском районе Львовской области, в селе Угерско, расположено наше предприятие  — ГП "Угерский спиртовый завод". Здесь занимаются производством этилового спирта из натурального сырья и производством химической продукции для промышленных целей. Предприятие было основано еще в 1913 году и успешно функционирует, предлагая потребителям высококачественную и сертифицированную в Украине спиртовую продукцию, а также товары промышленной и бытовой химии.

К слову, кроме этанола на заводе производят побочную продукцию спиртового производства — средства против обледенения, применяемые в военной сфере, автомобильной промышленности, системах очистки газопроводов.

Напомним, мы ранее писали, что завод во Львовской области планирует производить собственные тепловозы. Опытно-механический завод "Карпаты", расположенный в Новом Роздоле Львовской области, планирует в течение пяти лет начать производство новых тепловозов.

Добавим, мы ранее писали, что во Львовской области полицейские разоблачили преступную группу, которая организовала подпольное производство горючего в промышленных масштабах. Они могли производить до 5 тонн бензина в день.

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