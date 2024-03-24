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На Львівщині пролунали вибухи

24 березня 2024 09:39
оновлено: 09:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Львівщині пролунали вибухи
Вибух в небі. Ілюстративне фото: Depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львівській області в неділю, 24 березня, було чутно вибухи. В регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи на Львівщині 24 березня

За даними каналу "Львівич", потужний вибух пролунав у Стрийському районі.

За попередньою інформацією, росіяни вдарили по регіону аеробалістичними ракетами "Кинджал".

Вибухи на Львівщині 24 березня
Скриншот допису Львівич

Станом на 9:50 повітряна тривога оголошена на території всієї України.

Повітряна тривога 24 березня
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, вночі ворог атакував Львівську область ракетами та дронами. Внаслідок цього було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

Відомо, що під час нічної атаки росіяни запустили 20 ракет та сім безпілотників по Львівській області.

Загалом вночі 24 березня в небі над Україною сили ППО збили 43 ворожі цілі.

вибух
Львівська область
окупанти
повітряна тривога
ракети
війна в Україні

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