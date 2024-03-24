На Львівщині пролунали вибухи

Вибух в небі. Ілюстративне фото: Depositphotos

У Львівській області в неділю, 24 березня, було чутно вибухи. В регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи на Львівщині 24 березня

За даними каналу "Львівич", потужний вибух пролунав у Стрийському районі.

За попередньою інформацією, росіяни вдарили по регіону аеробалістичними ракетами "Кинджал".

Скриншот допису Львівич

Станом на 9:50 повітряна тривога оголошена на території всієї України.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, вночі ворог атакував Львівську область ракетами та дронами. Внаслідок цього було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

Відомо, що під час нічної атаки росіяни запустили 20 ракет та сім безпілотників по Львівській області.

Загалом вночі 24 березня в небі над Україною сили ППО збили 43 ворожі цілі.