РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині, — ОВА

Пожежа на об'єкті енергетики. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські військові в ніч на неділю, 24 березня, атакували ракетами та дронами-камікадзе Львівську область. Внаслідок обстрілу на об'єкті критичної інфраструктури виникла пожежа.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький в Telegram.

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Так, під час нічної атаки російські дрони "шахед" та ракети були спрямовані на обʼєкт критичної інфраструктури у Львівській області.

Внаслідок удару виникла пожежа, на місці працюють співробітники ДСНС.

Станом на зараз інформації про постраждалих не надходило.

Скриншот допису Козицького

Нагадаємо, під час масованої атаки росіяни запустили 20 ракет та сім безпілотників по Львівській області. Їх ціллю були обʼєкти критичної інфраструктури.

Також ми писали, що 22 березня росіяни атакували Львівщину "шахедами". Зокрема, в Стрийському районі ворог поцілив у об'єкт енергетичної інфраструктури, а у Золочівському районі спалахнула пожежа через падіння збитого безпілотника.