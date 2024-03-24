РФ атаковала объект критической инфраструктуры на Львовщине, — ОВА

Пожар на объекте энергетики Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские военные в ночь на воскресенье, 24 марта, атаковали ракетами и дронами-камикадзе Львовскую область. В результате обстрела на объекте критической инфраструктуры возник пожар.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий в Telegram.

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Во время ночной атаки российские дроны "шахед" и ракеты были направлены на объект критической инфраструктуры во Львовской области.

В результате удара возник пожар, на месте работают сотрудники ГСЧС.

По состоянию на данный момент информации о пострадавших не поступало.

Скриншот поста Козицкого

Напомним, во время массированной атаки россияне запустили 20 ракет и семь беспилотников в Львовской области. Их целью были объекты критической инфраструктуры.

Также мы писали, что 22 марта россияне атаковали Львовщину "шахедами". В частности, в Стрыйском районе враг попал в объект энергетической инфраструктуры, а в Золочевском районе вспыхнул пожар из-за падения сбитого беспилотника.