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РФ атаковала объект критической инфраструктуры на Львовщине, — ОВА

24 марта 2024 07:44
обновлено: 07:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
РФ атаковала объект критической инфраструктуры на Львовщине, — ОВА
Пожар на объекте энергетики Иллюстративное фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские военные в ночь на воскресенье, 24 марта, атаковали ракетами и дронами-камикадзе Львовскую область. В результате обстрела на объекте критической инфраструктуры возник пожар.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий в Telegram.

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Атака на Львовщину 24 марта

Во время ночной атаки российские дроны "шахед" и ракеты были направлены на объект критической инфраструктуры во Львовской области.

В результате удара возник пожар, на месте работают сотрудники ГСЧС.

По состоянию на данный момент информации о пострадавших не поступало.

Козицкий об атаке на Львовщину 24 марта
Скриншот поста Козицкого

Напомним, во время массированной атаки россияне запустили 20 ракет и семь беспилотников в Львовской области. Их целью были объекты критической инфраструктуры.

Также мы писали, что 22 марта россияне атаковали Львовщину "шахедами". В частности, в Стрыйском районе враг попал в объект энергетической инфраструктуры, а в Золочевском районе вспыхнул пожар из-за падения сбитого беспилотника.

Львовская область
оккупанты
война в Украине
атака
ракетный удар

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