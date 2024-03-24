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На Львовщине раздались взрывы

24 марта 2024 09:39
обновлено: 09:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Львовщине раздались взрывы
Взрыв в небе. Иллюстративное фото: Depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во Львовской области в воскресенье, 24 марта, были слышны взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы во Львовской области 24 марта

По данным канала "Львівич", мощный взрыв прогремел в Стрыйском районе.

По предварительной информации, россияне ударили по региону аэробалистическими ракетами "Кинжал".

Взрывы во Львовской области 24 марта
Скриншот поста Львович

По состоянию на 9.50 воздушная тревога объявлена на территории всей Украины.

Воздушная тревога 24 марта
Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, ночью враг атаковал Львовскую область ракетами и дронами. В результате был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Известно, что во время ночной атаки россияне запустили 20 ракет и 7 беспилотников по Львовской области.

Всего ночью 24 марта в небе над Украиной силы ПВО сбили 43 вражеских цели.

взрыв
Львовская область
оккупанты
воздушная тревога
ракеты
война в Украине

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