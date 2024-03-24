На Львовщине раздались взрывы
Во Львовской области в воскресенье, 24 марта, были слышны взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы во Львовской области 24 марта
По данным канала "Львівич", мощный взрыв прогремел в Стрыйском районе.
По предварительной информации, россияне ударили по региону аэробалистическими ракетами "Кинжал".
По состоянию на 9.50 воздушная тревога объявлена на территории всей Украины.
Напомним, ночью враг атаковал Львовскую область ракетами и дронами. В результате был поврежден объект энергетической инфраструктуры.
Известно, что во время ночной атаки россияне запустили 20 ракет и 7 беспилотников по Львовской области.
Всего ночью 24 марта в небе над Украиной силы ПВО сбили 43 вражеских цели.
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