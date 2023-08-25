На Львівщині рятувальники витягнули тіло жінки з колодязя

Колодязь, звідки дістали тіло жінки. Фото: ДСНС

Напередодні, 24 серпня, рятувальники Львівщини дістали з шестиметрового колодязя тіло жінки. Вона впала в колодязь на власному подвірʼї.

Про це повідомили у ДСНС Львівщини.

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"24 серпня о 18:06 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в с. Отиневичі Стрийського району в приватному господарстві жінка впала в колодязь діаметром 1 м та глибиною близько 6 м. Жінка 1968 року народження", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники дістали жінку з шестиметрового колодязя за допомогою рятувальної мотузки, штурмової драбини та драбини-палки, однак вона не вижила. Її тіло передали співробітникам поліції.

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