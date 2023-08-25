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На Львівщині рятувальники витягнули тіло жінки з колодязя

25 серпня 2023 11:22
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині рятувальники витягнули тіло жінки з колодязя
Колодязь, звідки дістали тіло жінки. Фото: ДСНС
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Напередодні, 24 серпня, рятувальники Львівщини дістали з шестиметрового колодязя тіло жінки. Вона впала в колодязь на власному подвірʼї.

Про це повідомили у ДСНС Львівщини.

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"24 серпня о 18:06 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в с. Отиневичі Стрийського району в приватному господарстві жінка впала в колодязь діаметром 1 м та глибиною близько 6 м. Жінка 1968 року народження", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники дістали жінку з шестиметрового колодязя за допомогою рятувальної мотузки, штурмової драбини та драбини-палки, однак вона не вижила. Її тіло передали співробітникам поліції.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові з вікна багатоповерхівки випала жінка. Правоохоронці з'ясовують всі обставини події.

Також ми писали, що у Львові знайшли тіло молодого хлопця, який повісився на огорожі на вул. Гіпсовій. Правоохоронці встановлюють обставини смерті хлопця.

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