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У Львові знайшли повішеним 21-річного хлопця

10 липня 2023 16:00
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові знайшли повішеним 21-річного хлопця
Петля у руках чоловіка. Фото: Mediakritika.by
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Марта Байдака
Журналіст

Напередодні, у Львові знайшли тіло молодого хлопця, який повісився на огорожі на вул. Гіпсовій. Правоохоронці встановлюють обставини смерті хлопця.

Про це пише видання ZAXID.NET.

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Деталі смерті

Попередньо відомо, що хлопець вчинив самогубство, повісившись на металевій огорожі біля смітників на вул. Гіпсовій у Франківському районі. Тіло хлопця вранці побачили перехожі та повідомили в поліцію.

Як розповіли Новини.LIVE в поліції Львівщини, особу загиблого вже встановили. Це 21-річний мешканець Хмельницької області. Поліцейські з'ясовують усі обставини.

Нагадаємо, ми раніше писали, що напередодні  правоохоронцям Львівщини у Бориславі вдалось затримати 37-річного чоловіка, який вбив ножем свого знайомого та вітк. Після скоєного злочину чоловік намагався покинути місто.

Також, ми раніше писали, що у Винниках, що біля Львова, правоохоронці затримали 48-річного чоловіка з Чернівців за підозрою у вбивсті співмешканки. За даними поліції, затриманий чоловік уже раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Окрім того, ми писали, що на Львівщині поліцеській розкрили вбивство 9-річної давності, де чоловік задушив неповнолітню дівчину, а тіло потім закопав в лісосмузі. До 2023 року дівчина вважалася безвісти зниклою.

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