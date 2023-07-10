У Львові знайшли повішеним 21-річного хлопця
Напередодні, у Львові знайшли тіло молодого хлопця, який повісився на огорожі на вул. Гіпсовій. Правоохоронці встановлюють обставини смерті хлопця.
Про це пише видання ZAXID.NET.
Деталі смерті
Попередньо відомо, що хлопець вчинив самогубство, повісившись на металевій огорожі біля смітників на вул. Гіпсовій у Франківському районі. Тіло хлопця вранці побачили перехожі та повідомили в поліцію.
Як розповіли Новини.LIVE в поліції Львівщини, особу загиблого вже встановили. Це 21-річний мешканець Хмельницької області. Поліцейські з'ясовують усі обставини.
Нагадаємо, ми раніше писали, що напередодні правоохоронцям Львівщини у Бориславі вдалось затримати 37-річного чоловіка, який вбив ножем свого знайомого та вітк. Після скоєного злочину чоловік намагався покинути місто.
Також, ми раніше писали, що у Винниках, що біля Львова, правоохоронці затримали 48-річного чоловіка з Чернівців за підозрою у вбивсті співмешканки. За даними поліції, затриманий чоловік уже раніше притягувався до кримінальної відповідальності.
Окрім того, ми писали, що на Львівщині поліцеській розкрили вбивство 9-річної давності, де чоловік задушив неповнолітню дівчину, а тіло потім закопав в лісосмузі. До 2023 року дівчина вважалася безвісти зниклою.