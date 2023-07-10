Во Львове нашли повешенным 21-летнего парня
Накануне во Львове нашли тело молодого парня, который повесился на ограде на ул. Гипсовой. Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти молодого человека.
Об этом пишет издание ZAXID.NET.
Детали смерти
Предварительно известно, что парень совершил самоубийство, повесившись на металлическом заборе у помойки на ул. Гипсовой во Франковском районе. Тело парня утром увидели прохожие и сообщили в полицию.
Как рассказали Новини.LIVE в полиции Львовщины, личность погибшего уже установили. Это 21-летний житель Хмельницкой области. Полицейские выясняют все обстоятельства.
Напомним, мы ранее писали, что накануне правоохранителям Львовщины в Бориславе удалось задержать 37-летнего мужчину, убившего ножом своего знакомого и веток. После совершенного преступления мужчина пытался покинуть город.
Также, мы ранее писали, что в Винниках возле Львова правоохранители задержали 48-летнего мужчину из Черновцов по подозрению в убийстве сожительницы. По данным полиции, задержанный мужчина уже раньше привлекался к уголовной ответственности.
Кроме того, мы писали, что во Львовской области полицейской раскрыли убийство 9-летней давности, где мужчина задушил несовершеннолетнюю девушку, а тело потом закопал в лесополосе. До 2023 года девушка считалась без вести пропавшей.