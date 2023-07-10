Во Львове нашли повешенным 21-летнего парня

Петля в руках мужчины. Фото: Mediakritika.by

Накануне во Львове нашли тело молодого парня, который повесился на ограде на ул. Гипсовой. Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти молодого человека.

Об этом пишет издание ZAXID.NET.

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Детали смерти

Предварительно известно, что парень совершил самоубийство, повесившись на металлическом заборе у помойки на ул. Гипсовой во Франковском районе. Тело парня утром увидели прохожие и сообщили в полицию.

Как рассказали Новини.LIVE в полиции Львовщины, личность погибшего уже установили. Это 21-летний житель Хмельницкой области. Полицейские выясняют все обстоятельства.

Напомним, мы ранее писали, что накануне правоохранителям Львовщины в Бориславе удалось задержать 37-летнего мужчину, убившего ножом своего знакомого и веток. После совершенного преступления мужчина пытался покинуть город.

Также, мы ранее писали, что в Винниках возле Львова правоохранители задержали 48-летнего мужчину из Черновцов по подозрению в убийстве сожительницы. По данным полиции, задержанный мужчина уже раньше привлекался к уголовной ответственности.

Кроме того, мы писали, что во Львовской области полицейской раскрыли убийство 9-летней давности, где мужчина задушил несовершеннолетнюю девушку, а тело потом закопал в лесополосе. До 2023 года девушка считалась без вести пропавшей.