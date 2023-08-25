Во Львовской области спасатели вытащили тело женщины из колодца

Колодец, откуда достали тело женщины. Фото: ГСЧС

Накануне, 24 августа, спасатели Львовщины достали из шестиметрового колодца тело женщины. Она упала в колодец на собственном дворе.

Об этом сообщили в ГСЧС Львовщины.

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"24 августа в 18:06 спасателям поступило сообщение о том, что в с.Отыневичи Стрыйского района в частном хозяйстве женщина упала в колодец диаметром 1 м и глубиной около 6 м. Женщина 1968 года рождения", — говорится в сообщении.

Спасатели достали женщину из шестиметрового колодца с помощью спасательной веревки, штурмовой лестницы и лестницы-палки, однако она не выжила. Ее тело было передано сотрудникам полиции.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове из окна многоэтажки выпала женщина. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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