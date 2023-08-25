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Во Львовской области спасатели вытащили тело женщины из колодца

25 августа 2023 11:22
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Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области спасатели вытащили тело женщины из колодца
Колодец, откуда достали тело женщины. Фото: ГСЧС
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Накануне, 24 августа, спасатели Львовщины достали из шестиметрового колодца тело женщины. Она упала в колодец на собственном дворе.

Об этом сообщили в ГСЧС Львовщины.

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"24 августа в 18:06 спасателям поступило сообщение о том, что в с.Отыневичи Стрыйского района в частном хозяйстве женщина упала в колодец диаметром 1 м и глубиной около 6 м. Женщина 1968 года рождения", — говорится в сообщении.

Спасатели достали женщину из шестиметрового колодца с помощью спасательной веревки, штурмовой лестницы и лестницы-палки, однако она не выжила. Ее тело было передано сотрудникам полиции.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове из окна многоэтажки выпала женщина. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Также мы писали, что во Львове нашли тело молодого парня, который повесился на ограде на ул. Гипсовой. Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти молодого человека.

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