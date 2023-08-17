У Львові жінка випала з вікна багатоповерхівки на вулиці Кульпарківській

Ноги жінки на підвіконні. Фото: Google

Сьогодні, 17 серпня, у Львові з вікна багатоповерхівки випала жінка. Правоохоронці з'ясовують всі обставини події.

Про це Новини.LIVE повідомили у Національній поліції у Львівській області.

Читайте також:

Деталі

"За попередньою інформацією, нещасний випадок трапився в ЖК "Парус Парк" на вулиці Кульпарківській. На місці події працює слідчо-оперативна група. Наразі з'ясовують всі обставини події", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині четверо людей надихались газом, який накопичився в їхньому підвалі. Люди загинули через отруєння.

Також, ми писали, що у Львові знайшли тіло молодого хлопця, який повісився на огорожі на вул. Гіпсовій. Правоохоронці встановлюють обставини смерті хлопця.