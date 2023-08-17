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У Львові жінка випала з вікна багатоповерхівки

17 серпня 2023 13:14
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові жінка випала з вікна багатоповерхівки на вулиці Кульпарківській
Ноги жінки на підвіконні. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні, 17 серпня, у Львові з вікна багатоповерхівки випала жінка. Правоохоронці з'ясовують всі обставини події.

Про це Новини.LIVE повідомили у Національній поліції у Львівській області. 

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Деталі 

"За попередньою інформацією, нещасний випадок трапився в ЖК "Парус Парк" на вулиці Кульпарківській. На місці події працює слідчо-оперативна група. Наразі з'ясовують всі обставини події",  — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині четверо людей надихались газом, який накопичився в їхньому підвалі. Люди загинули через отруєння.

Також, ми писали, що у Львові знайшли тіло молодого хлопця, який повісився на огорожі на вул. Гіпсовій. Правоохоронці встановлюють обставини смерті хлопця.

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