Во Львове женщина выпала из окна многоэтажки на улице Кульпарковской

Ноги женщины на подоконнике. Фото: Google

Сегодня, 17 августа, во Львове из окна многоэтажки выпала женщина. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Об этом сообщили Новини.LIVE в Национальной полиции во Львовской области.

Читайте также:

Подробности

"По предварительной информации, несчастный случай произошел в ЖК "Парус Парк" на улице Кульпарковской. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине четыре человека задохнулись накопившимся в их подвале газом.

Также мы писали, что во Львове нашли тело молодого парня, который повесился на ограде на ул. Гипсовой. Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти молодого человека.