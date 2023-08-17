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Во Львове женщина выпала из окна многоэтажки

17 августа 2023 13:14
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Марта Байдака
Журналист
Во Львове женщина выпала из окна многоэтажки на улице Кульпарковской
Ноги женщины на подоконнике. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Сегодня, 17 августа, во Львове из окна многоэтажки выпала женщина. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Об этом сообщили Новини.LIVE в Национальной полиции во Львовской области.

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"По предварительной информации, несчастный случай произошел в ЖК "Парус Парк" на улице Кульпарковской. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего",  — говорится в сообщении.

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине четыре человека задохнулись накопившимся в их подвале газом

Также мы писали, что во Львове нашли тело молодого парня, который повесился на ограде на ул. Гипсовой. Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти молодого человека.

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