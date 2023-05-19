На Львівщині сталася потрійна ДТП — є загиблі

ДТП на автодорозі "Львів — Самбір". Фото: Поліція Львівщини

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, близько 10:00, на автодорозі "Львів — Самбір" поблизу села Коропуж Львівського району. Зіткнулися автомобілі Renault Sandero, Skoda Octavia та ВАЗ-2108.

Про це повідомили в поліції Львівської області.

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Спочатку зіткнулися Renault Sandero, Skoda Octavia, а потім Renault Sandero з ВАЗ-2108, який стояв на виїзді з другорядної дороги. Внаслідок ДТП водій Renault Sandero загинув на місці події. Водій та пасажир Skoda Octavia отримали тілесні ушкодження та були направлені у медичний заклад. Їхні діагнози встановлюють.

Авто, яке потрапило в ДТП. Фото: Поліція Львівщини

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. На місці події працюють слідчі. Встановлюються усі обставини автопригоди.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині маршрутка на смерть збила велосипедиста.

Також ми писали, що 10 травня на автодорозі "Київ — Чоп" біля села Розвадів Стрийського району Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Є поранені та загиблі, серед яких двоє дітей.