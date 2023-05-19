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На Львовщине произошло тройное ДТП, есть погибшие

19 мая 2023 14:52
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
На Львовщине произошло тройное ДТП — есть погибшие
ДТП на автодороге "Львов — Самбор". Фото: Полиция Львовщины
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, около 10:00, на автодороге "Львов  — Самбор" вблизи села Коропуж Львовского района. Столкнулись автомобили Renault Sandero, Skoda Octavia и ВАЗ-2108.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

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Сначала столкнулись Renault Sandero, Skoda Octavia, а затем Renault Sandero с ВАЗ-2108, стоявшим на выезде со второстепенной дороги. В результате ДТП водитель Renault Sandero погиб на месте происшествия. Водитель и пассажир Skoda Octavia получили телесные повреждения и были направлены в медицинское учреждение. Их диагнозы устанавливают.

Автомобиль попавший в ДТП. Фото: Полиция Львовщины
Автомобиль, который попал в ДТП. Фото: Полиция Львовщины

По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное дело по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет. На месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области маршрутка насмерть сбила велосипедиста.

Также мы писали, что 10 мая на автодороге "Киев — Чоп" возле села Розвадов Стрыйского района Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Есть раненые и погибшие, среди которых двое детей.

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