На Львівщині семеро людей загинули внаслідок ДТП

Правоохоронці на місці ДТП. Фото: Національна поліція

У Львівській області у неділю, 15 грудня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та мікроавтобуса. Внаслідок цього є загиблі і постраждалі.

Про це повідомили у патрульній поліції Львівщини.

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"На 105 кілометрі автодороги М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська, поблизу села Чижиків сталося зіткнення між вантажівкою та мікроавтобусом. Є травмовані і загиблі", — повідомили в поліції.

Пізніше стало відомо, що учасником ДТП також був і легковий автомобіль BMW. Також повідомляється, що від отриманих внаслідок ДТП травм на місці загинули семеро людей — пасажири мікроавтобуса Mercedes Sprinter. Їхні дані уточнюються.

Крім того, троє осіб було травмовано — 45-річний водій вантажівки, 39-річний кермувальник мікроавтобуса та його 23-річна пасажирка. Вони госпіталізовані у лікувальні заклади Львова.

Одна смуга для руху перекрита — забезпечене реверсне регулювання. Патрульні з іншими службами допомагають усувати наслідки ДТП. Поліція відкрила провадження.

Місце ДТП на Львівщині. Фото: Національна поліція

Вантажівка на місці ДТП. Фото: Національна поліція

Легковий автомобіль. Фото: Національна поліція

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