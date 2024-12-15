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На Львівщині сталася потрійна ДТП — відомо про сімох загиблих

15 грудня 2024 11:45
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
На Львівщині семеро людей загинули внаслідок ДТП
Правоохоронці на місці ДТП. Фото: Національна поліція
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Львівській області у неділю, 15 грудня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та мікроавтобуса. Внаслідок цього є загиблі і постраждалі.

Про це повідомили у патрульній поліції Львівщини.

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"На 105 кілометрі автодороги М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська, поблизу села Чижиків сталося зіткнення між вантажівкою та мікроавтобусом. Є травмовані і загиблі", — повідомили в поліції.

Пізніше стало відомо, що учасником ДТП також був і легковий автомобіль BMW. Також повідомляється, що від отриманих внаслідок ДТП травм на місці загинули семеро людей — пасажири мікроавтобуса Mercedes Sprinter. Їхні дані уточнюються.

Крім того, троє осіб було травмовано — 45-річний водій вантажівки, 39-річний кермувальник мікроавтобуса та його 23-річна пасажирка. Вони госпіталізовані у лікувальні заклади Львова.

Одна смуга для руху перекрита — забезпечене реверсне регулювання. Патрульні з іншими службами допомагають усувати наслідки ДТП. Поліція відкрила провадження.

ДТП
Місце ДТП на Львівщині. Фото: Національна поліція
ДТП
Вантажівка на місці ДТП. Фото: Національна поліція
ДТП на Львівщині
Легковий автомобіль. Фото: Національна поліція

Раніше ми писали, що у Львові судили митника за наїзд на поліцейського. Правоохоронець отримав травму ноги.

У Львівській області поблизу села Янгелівка на трасі Київ — Чоп чоловік на автомобілі Mazda MX-5 збив косулю. Суд призначив винуватцю ДТП покарання.

ДТП Львів авто жертви Нацполіція

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