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На Львовщине случилось тройное ДТП — известно о семи погибших

15 декабря 2024 11:45
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Во Львовской области семь человек погибли в результате ДТП
Полицейские на месте ДТП. Фото: Национальная полиция
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Во Львовской области в воскресенье, 15 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и микроавтобуса. В результате есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовщины.

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"На 105 километре автодороги М-09 Тернополь — Львов — Рава-Русская, вблизи села Чижиков произошло столкновение между грузовиком и микроавтобусом. Есть травмированные и погибшие", — сообщили в полиции.

Позже стало известно, что участником ДТП также являлся и легковой автомобиль BMW. Также сообщается, что от полученных в результате ДТП травм на месте погибли семь человек - пассажиры микроавтобуса Mercedes Sprinter. Их данные уточняются.

Кроме того, три человека были травмированы — 45-летний водитель грузовика, 39-летний водитель микроавтобуса и его 23-летняя пассажирка. Они госпитализированы в лечебные учреждения Львова.

Одна полоса для движения перекрыта — обеспеченная реверсная регулировка. Патрульные с другими службами помогают устранять последствия ДТП. Полиция открыла производство.

ДТП
Место ДТП во Львовской области. Фото: Национальная полиция
ДТП
Грузовик на месте ДТП. Фото: Национальная полиция
ДТП во Львовской области
Легковой автомобиль. Фото: Национальная полиция

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ДТП Львов авто жертвы Нацполиция

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