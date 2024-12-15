Во Львовской области семь человек погибли в результате ДТП

На Львовщине случилось тройное ДТП — известно о семи погибших
Во Львовской области в воскресенье, 15 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и микроавтобуса. В результате есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщили в патрульной полиции Львовщины.
Масштабное ДТП во Львовской области
"На 105 километре автодороги М-09 Тернополь — Львов — Рава-Русская, вблизи села Чижиков произошло столкновение между грузовиком и микроавтобусом. Есть травмированные и погибшие", — сообщили в полиции.
Позже стало известно, что участником ДТП также являлся и легковой автомобиль BMW. Также сообщается, что от полученных в результате ДТП травм на месте погибли семь человек - пассажиры микроавтобуса Mercedes Sprinter. Их данные уточняются.
Кроме того, три человека были травмированы — 45-летний водитель грузовика, 39-летний водитель микроавтобуса и его 23-летняя пассажирка. Они госпитализированы в лечебные учреждения Львова.
Одна полоса для движения перекрыта — обеспеченная реверсная регулировка. Патрульные с другими службами помогают устранять последствия ДТП. Полиция открыла производство.
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