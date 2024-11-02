ДТП на Львівщині 2 листопада — фото наслідків

Автомобілі після ДТП. Фото: Національна поліція

У Львівській області сталася смертальна дорожньо-транспортна пригода. Один водій загинув, двоє осіб зазнали травм.

Про це повідомили у Національній поліції у суботу, 3 листопада.

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Дорожньо-транспортна пригода відбулася 1 листопада о 17.10 у селі Ременів, Львівського району.

"Внаслідок зіткнення трьох автомобілів один з водіїв загинув, двоє інших — отримали тілесні ушкодження. За скоєне затриманому загрожує покарання — позбавлення волі на строк до восьми років", — говориться у повідомленні.

Попередньо правоохоронці з'ясували, що водій автомобіля Audi A4, 22-річний мешканець одного з сіл Львівського району, здійснюючи маневр обгону, скоїв зіткнення з автомобілями Seat Leon, який рухався в зустрічному напрямку під керуванням 25-річного жителя міста Сколе та Chevrolet Lacetti, за кермом якого перебував мешканець селища Добротвір віком 45 років.

Правоохоронці повідомили, що внаслідок зіткнення водій Seat від отриманих травм помер на місці ДТП, водії Audi та Chevrolet були травмовані.

Водій Audi затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження щодо позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Зіткнення автомобілів. Фото: Нацполіція

Автомобіль після ДТП. Фото: Нацполіція

Розбитий автомобиль. Фото: Нацполіція

Раніше ми писали, що у Німеччині поблизу міста Магдебург вранці у суботу, 2 листопада, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок неї загинув українець.

Також ми писали, що на Львівщині сталась смертельна аварія, в якій зіткнулися три автівки.