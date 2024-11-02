ДТП во Львовской области 2 ноября — фото последствий

Автомобили после ДТП. Фото: Национальная полиция

Во Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Один водитель погиб, два человека получили травмы.

Об этом сообщили в Национальной полиции в субботу, 3 ноября.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 1 ноября в 17:10 в селе Ременов, Львовского района.

"В результате столкновения трех автомобилей один из водителей погиб, двое других — получили телесные повреждения. За совершенное задержанному грозит наказание — лишение свободы сроком до восьми лет", — говорится в сообщении.

Предварительно правоохранители выяснили, что водитель автомобиля Audi A4, 22-летний житель одного из сел Львовского района, совершая маневр обгона, совершил столкновение с автомобилями Seat Leon, который двигался во встречном направлении под управлением 25-летнего жителя города Сколе и Chevrolet Lacetti. за рулем которого находился житель поселка Добротвор в возрасте 45 лет.

Правоохранители сообщили, что в результате столкновения водитель Seat от полученных травм скончался на месте ДТП, водители Audi и Chevrolet были травмированы.

Водитель Audi задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовщины открыли уголовное производство по лишению свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Столкновение автомобилей. Фото: Нацполиция

Автомобиль после ДТП Фото: Нацполиция

Разбитый автомобиль. Фото: Нацполиция

Ранее мы писали, что в Германии вблизи города Магдебург утром в субботу, 2 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате нее погиб украинец.

Также мы писали, что на Львовщине произошла смертельная авария, в которой столкнулись три автомобиля.