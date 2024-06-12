Поблизу Львова в ДТП 12 червня загинув водій легковика

Автомобіль після ДТП. Фото: Нацполіція

У Львівському районі неподалік села Вирів сталося зіткнення вантажівки та легкового автомобіля. Внаслідок ДТП загинув водій легковика.

Про це повідомила пресслужба Поліції Львівської області у Facebook.

Читайте також:

Смертельна ДТП на Львівщині

Вранці близько 9:00 на автодорозі сполученням "Великосілки-Куликів" у Львівському районі відбулося зіткнення вантажівки "MAN", якою керував 37-річний водій та автомобіля "ВАЗ 2109" під керуванням 58-річного чоловіка.

Місце ДТП. Фото: Нацполіція

"Від отриманих внаслідок автозіткнення травм водій легковика загинув на місці події", — йдеться у повідомленні.

Місце ДТП. Фото: Нацполіція

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Винуватцю аварії загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Скриншот допису поліції Львівщини

Нагадаємо, у Києві на вулиці Олени Теліги перекинулась вантажівка "Нової пошти". Внаслідок ДТП на цій ділянці дороги утворився затор у бік станції метро "Почайна".

Також ми писали, що у селі Тухолька Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії є потерпілі.