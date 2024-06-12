Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщині сталася смертельна ДТП за участі вантажівки, — поліція arrow

На Львівщині сталася смертельна ДТП за участі вантажівки, — поліція

12 червня 2024 14:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Поблизу Львова в ДТП 12 червня загинув водій легковика
Автомобіль після ДТП. Фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львівському районі неподалік села Вирів сталося зіткнення вантажівки та легкового автомобіля. Внаслідок ДТП загинув водій легковика.

Про це повідомила пресслужба Поліції Львівської області у Facebook.

Читайте також:

Смертельна ДТП на Львівщині

Вранці близько 9:00 на автодорозі сполученням "Великосілки-Куликів" у Львівському районі відбулося зіткнення вантажівки "MAN", якою керував 37-річний водій та автомобіля "ВАЗ 2109" під керуванням 58-річного чоловіка.

ДТП біля Львова 12 червня
Місце ДТП. Фото: Нацполіція

"Від отриманих внаслідок автозіткнення травм водій легковика загинув на місці події", — йдеться у повідомленні.

Смертельна аварія з вантажівкою 12 червня біля Львова
Місце ДТП. Фото: Нацполіція

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Винуватцю аварії загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. 

null
Скриншот допису поліції Львівщини

Нагадаємо, у Києві на вулиці Олени Теліги перекинулась вантажівка "Нової пошти". Внаслідок ДТП на цій ділянці дороги утворився затор у бік станції метро "Почайна".

Також ми писали, що у селі Тухолька Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії є потерпілі.

поліція
Львівська область
ДТП
вантажівки
водії
автомобіль
аварія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор