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У Львівській області сталася ДТП — є постраждалі

10 червня 2024 13:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ДТП у селі Тухолька Львівської області 10 червня
ДТП у Львівській області. Фото: t.me/lvivpatrolpolice
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У селі Тухолька Львівської області у понеділок, 10 червня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії є потерпілі.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Львівської області у Telegram.

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ДТП у Львівської області

Зіткнення авто сталося на 683 км автодороги Київ — Чоп. У поліції повідомили про потерпілих, однак не назвали їхню кількість. 

ДТП у Львівській області 10 червня
ДТП у Львівській області. Фото: t.me/lvivpatrolpolice

"Рух ускладнений, патрульні забезпечують реверсне регулювання", — йдеться у повідомленні.

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Допис патрульної поліції Львівської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, 9 червня в Одесі сталася моторошна ДТП. Водій на шаленій швидкості збив людей, які переходили дорогу на пішохідному переході. 

Також у Львові поліція оголосила в розшук водія, який наїхав на велосипедиста та втік з місця події. Правоохоронці закликали містян повідомити про місцеперебування підозрюваного.

Київ
Львівська область
ДТП
автомобіль
аварія

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