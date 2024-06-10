ДТП у селі Тухолька Львівської області 10 червня

ДТП у Львівській області. Фото: t.me/lvivpatrolpolice

У селі Тухолька Львівської області у понеділок, 10 червня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії є потерпілі.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Львівської області у Telegram.

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ДТП у Львівської області

Зіткнення авто сталося на 683 км автодороги Київ — Чоп. У поліції повідомили про потерпілих, однак не назвали їхню кількість.

ДТП у Львівській області. Фото: t.me/lvivpatrolpolice

"Рух ускладнений, патрульні забезпечують реверсне регулювання", — йдеться у повідомленні.

Допис патрульної поліції Львівської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, 9 червня в Одесі сталася моторошна ДТП. Водій на шаленій швидкості збив людей, які переходили дорогу на пішохідному переході.

Також у Львові поліція оголосила в розшук водія, який наїхав на велосипедиста та втік з місця події. Правоохоронці закликали містян повідомити про місцеперебування підозрюваного.