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У Львові шукають водія, який збив велосипедиста та втік

7 червня 2024 13:21
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
ДТП з велосипедом у Львові — поліція шукає винуватця
Ймовірне місце ДТП. Фото: Національна поліція
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Львівська поліція оголосила в розшук водія, який наїхав на велосипедиста та втік з місця події. Правоохоронці закликали містян повідомити їх про місцеперебування підозрюваного.

Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області у п'ятницю, 7 червня. 

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Як стало відомо, ДТП сталася 6 червня о 10.35 на вулиці Тараса Шевченка, 120 у Львові. Водій невстановленого автомобіля чорного кольору збив 32-річного тернополянина, та поїхав з місця події.

Потерпілий отримав тілесні ушкодження та був шпиталізований. 

дтп львів
Місце ДТП у Львові. Джерело: Національна поліція

Правоохоронці звернулися до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування водія, повідомити на гарячу лінію 102. 

Нагадаємо, раніше в одному з сіл Червоноградського району Львівської області діти під час ігор випадково наїхали на свого маленького брата, внаслідок чого його ушпиталили з численними травмами.

Водночас у Львові автомобіль насмерть збив літнього чоловіка.

А також під час одного з ДТП у місті патрульні надали домедичну допомогу постраждалому, який отримав рану голови.

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Україна
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Львів
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