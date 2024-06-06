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На Львівщині двоє дітей в автомобілі наїхали на однорічного брата

6 червня 2024 12:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Стрийському районі діти сіли за кермо автомобіля батька
Швидка допомога. Ілюстративне фото: відкриті джерела
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В одному з сіл Червоноградського району Львівської області 3 червня діти під час ігор випадково наїхали на свого маленького брата. Хлопчик отримав травми, його ушпиталили.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області. 

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Близько 17:00 троє братів віком 13, 11 та 1 рік 4 місяці, грались на території домогосподарства. Двоє старших сіли в автомобіль батьків ВАЗ-2106, який стояв на подвір’ї, а молодший у цей час стояв перед транспортним засобом.

"В якийсь момент автомобіль покотився та наїхав на дитину. Внаслідок наїзду хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований", — розповіли у поліції.

Правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі встановлюються обставини події.

неповнолітні під час ігор наїхали на маленьку дитину
Автомобіль, який наїхав на дитину. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у центрі Львова патрульні зупинили автомобіль BMW, який порушив правила дорожнього руху. З'ясувалося, що ним кермував 14-річний хлопець.

Також ми писали, що на Львівщині 10-річний хлопчик пробив свою руку металевим вістрям одного з міських парканів. 

поліція
Львівська область
ДТП
аварія
діти

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