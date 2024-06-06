У Стрийському районі діти сіли за кермо автомобіля батька

Швидка допомога. Ілюстративне фото: відкриті джерела

В одному з сіл Червоноградського району Львівської області 3 червня діти під час ігор випадково наїхали на свого маленького брата. Хлопчик отримав травми, його ушпиталили.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.

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Близько 17:00 троє братів віком 13, 11 та 1 рік 4 місяці, грались на території домогосподарства. Двоє старших сіли в автомобіль батьків ВАЗ-2106, який стояв на подвір’ї, а молодший у цей час стояв перед транспортним засобом.

"В якийсь момент автомобіль покотився та наїхав на дитину. Внаслідок наїзду хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований", — розповіли у поліції.

Правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі встановлюються обставини події.

Автомобіль, який наїхав на дитину. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у центрі Львова патрульні зупинили автомобіль BMW, який порушив правила дорожнього руху. З'ясувалося, що ним кермував 14-річний хлопець.

Також ми писали, що на Львівщині 10-річний хлопчик пробив свою руку металевим вістрям одного з міських парканів.