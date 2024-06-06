У Стрийському районі діти сіли за кермо автомобіля батька

На Львівщині двоє дітей в автомобілі наїхали на однорічного брата
В одному з сіл Червоноградського району Львівської області 3 червня діти під час ігор випадково наїхали на свого маленького брата. Хлопчик отримав травми, його ушпиталили.
Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.
Діти під час ігор сіли за кермо авто
Близько 17:00 троє братів віком 13, 11 та 1 рік 4 місяці, грались на території домогосподарства. Двоє старших сіли в автомобіль батьків ВАЗ-2106, який стояв на подвір’ї, а молодший у цей час стояв перед транспортним засобом.
"В якийсь момент автомобіль покотився та наїхав на дитину. Внаслідок наїзду хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований", — розповіли у поліції.
Правоохоронці відкрили провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі встановлюються обставини події.
Нагадаємо, у центрі Львова патрульні зупинили автомобіль BMW, який порушив правила дорожнього руху. З'ясувалося, що ним кермував 14-річний хлопець.
Також ми писали, що на Львівщині 10-річний хлопчик пробив свою руку металевим вістрям одного з міських парканів.
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