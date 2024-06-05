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У центрі Львова поліція зупинила автомобіль, яким керував 14-річний підліток

5 червня 2024 18:52
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Ілля Рябінін
редактор
У Львові неповнолітній кермував авто — його затримали
Поліцейські екіпажі у Львові. Фото ілюстративне: dailylviv.com
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Львові у вівторок, 4 червня, поліцейський патруль зупинив автомобіль BMW, який порушив правила дорожнього руху. З'ясувалося, що машиною кермував 14-річний хлопець.

Про це розповіли у пресслужбі патрульної поліції Львівської області.

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поліція львів
Машина, якою керував неповнолітній. Джерело: Патрульна поліція Львівської області

Як заявили у поліції, інцидент трапився на вулиці Івана Франка. Горе-водій порушив вимоги дорожнього знаку "Вʼїзд заборонено!" та рухався смугою для громадського транспорту.

На місце події викликали батька хлопця і склали на нього протокол за вчинення адміністративного правопорушення неповнолітнім. Батькові підлітка загрожує штраф.

Нагадаємо, раніше Галицький райсуд міста визнав громадянина Польщі, Лукаша Карпецкі, винним у порушенні митного кодексу, коли той ввозив в Україну авто під виглядом гуманітарної допомоги.

Також у Києві було заарештовано серійного викрадача автодзеркал, надаючи перевагу автомобілям BMW.

Україна
поліція
порушення
Львів
дитина
автомобіль

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