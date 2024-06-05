У Львові неповнолітній кермував авто — його затримали

У центрі Львова поліція зупинила автомобіль, яким керував 14-річний підліток
У Львові у вівторок, 4 червня, поліцейський патруль зупинив автомобіль BMW, який порушив правила дорожнього руху. З'ясувалося, що машиною кермував 14-річний хлопець.
Про це розповіли у пресслужбі патрульної поліції Львівської області.
У Львові зупинили неповнолітнього водія авто
Як заявили у поліції, інцидент трапився на вулиці Івана Франка. Горе-водій порушив вимоги дорожнього знаку "Вʼїзд заборонено!" та рухався смугою для громадського транспорту.
На місце події викликали батька хлопця і склали на нього протокол за вчинення адміністративного правопорушення неповнолітнім. Батькові підлітка загрожує штраф.
Нагадаємо, раніше Галицький райсуд міста визнав громадянина Польщі, Лукаша Карпецкі, винним у порушенні митного кодексу, коли той ввозив в Україну авто під виглядом гуманітарної допомоги.
Також у Києві було заарештовано серійного викрадача автодзеркал, надаючи перевагу автомобілям BMW.
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