У Львові неповнолітній кермував авто — його затримали

Поліцейські екіпажі у Львові. Фото ілюстративне: dailylviv.com

У Львові у вівторок, 4 червня, поліцейський патруль зупинив автомобіль BMW, який порушив правила дорожнього руху. З'ясувалося, що машиною кермував 14-річний хлопець.

Про це розповіли у пресслужбі патрульної поліції Львівської області.

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Машина, якою керував неповнолітній. Джерело: Патрульна поліція Львівської області

Як заявили у поліції, інцидент трапився на вулиці Івана Франка. Горе-водій порушив вимоги дорожнього знаку "Вʼїзд заборонено!" та рухався смугою для громадського транспорту.

На місце події викликали батька хлопця і склали на нього протокол за вчинення адміністративного правопорушення неповнолітнім. Батькові підлітка загрожує штраф.

Нагадаємо, раніше Галицький райсуд міста визнав громадянина Польщі, Лукаша Карпецкі, винним у порушенні митного кодексу, коли той ввозив в Україну авто під виглядом гуманітарної допомоги.

Також у Києві було заарештовано серійного викрадача автодзеркал, надаючи перевагу автомобілям BMW.