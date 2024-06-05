Во Львове несовершеннолетний управлял автомобилем — его задержали

В центре Львова полиция остановила автомобиль, которым управлял 14-летний подросток
Во Львове во вторник, 4 июня, полицейский патруль остановил автомобиль BMW, нарушивший правила дорожного движения. Выяснилось, что машиной управлял 14-летний парень.
Об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.
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Как заявили в полиции, инцидент произошел на улице Ивана Франко. Горе-водитель нарушил требования дорожного знака "Въезд запрещен!" и двигался по полосе для общественного транспорта.
На место происшествия вызвали отца парня и составили на него протокол за совершение административного правонарушения несовершеннолетним. Отцу подростка грозит штраф.
Напомним, ранее Галицкий райсуд города признал гражданина Польши Лукаша Карпецки виновным в нарушении таможенного кодекса, когда тот ввозил в Украину авто под видом гуманитарной помощи.
Также в Киеве был арестован серийный угонщик автозеркал, который предпочитал автомобили BMW.
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