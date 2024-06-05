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В центре Львова полиция остановила автомобиль, которым управлял 14-летний подросток

5 июня 2024 18:52
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Во Львове несовершеннолетний управлял автомобилем — его задержали
Полицейские экипажи во Львове. Фото иллюстративное: dailylviv.com
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Во Львове во вторник, 4 июня, полицейский патруль остановил автомобиль BMW, нарушивший правила дорожного движения. Выяснилось, что машиной управлял 14-летний парень.

Об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.

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полиция львов
Машина, которой управлял несовершеннолетний. Источник: Патрульная полиция Львовской области

Как заявили в полиции, инцидент произошел на улице Ивана Франко. Горе-водитель нарушил требования дорожного знака "Въезд запрещен!" и двигался по полосе для общественного транспорта.

На место происшествия вызвали отца парня и составили на него протокол за совершение административного правонарушения несовершеннолетним. Отцу подростка грозит штраф.

Напомним, ранее Галицкий райсуд города признал гражданина Польши Лукаша Карпецки виновным в нарушении таможенного кодекса, когда тот ввозил в Украину авто под видом гуманитарной помощи.

Также в Киеве был арестован серийный угонщик автозеркал, который предпочитал автомобили BMW.

Украина
полиция
нарушения
Львов
ребенок
автомобиль

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