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На Львовщине двое детей в автомобиле наехали на годовалого брата

6 июня 2024 12:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Стрыйском районе дети сели за руль автомобиля отца
Скорая помощь. Иллюстративное фото: открытые источники
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В одном из сел Червоноградского района Львовской области 3 июня дети во время игр случайно наехали на автомобиле на своего маленького брата. Мальчик получил травмы, его госпитализировали.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

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Около 17:00 трое братьев 13, 11 и 1 год 4 месяца, играли на территории домохозяйства. Двое старших сели в автомобиль родителей ВАЗ-2106, который стоял во дворе, а младший в это время стоял перед транспортным средством.

"В какой-то момент автомобиль покатился и наехал на ребенка. В результате наезда мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован", — рассказали в полиции.

Правоохранители открыли производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

несовершеннолетние во время игр наехали на маленького ребенка
Автомобиль, наехавший на ребенка. Фото: Нацполиция

Напомним, в центре Львова патрульные остановили автомобиль BMW, нарушивший правила дорожного движения. Выяснилось, что им управлял 14-летний парень.

Также мы писали, что во Львовской области 10-летний мальчик пробил свою руку металлическим острием одного из городских заборов.

полиция
Львовская область
ДТП
авария
дети

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