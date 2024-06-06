В Стрыйском районе дети сели за руль автомобиля отца

Скорая помощь. Иллюстративное фото: открытые источники

В одном из сел Червоноградского района Львовской области 3 июня дети во время игр случайно наехали на автомобиле на своего маленького брата. Мальчик получил травмы, его госпитализировали.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

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Около 17:00 трое братьев 13, 11 и 1 год 4 месяца, играли на территории домохозяйства. Двое старших сели в автомобиль родителей ВАЗ-2106, который стоял во дворе, а младший в это время стоял перед транспортным средством.

"В какой-то момент автомобиль покатился и наехал на ребенка. В результате наезда мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован", — рассказали в полиции.

Правоохранители открыли производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

Автомобиль, наехавший на ребенка. Фото: Нацполиция

Напомним, в центре Львова патрульные остановили автомобиль BMW, нарушивший правила дорожного движения. Выяснилось, что им управлял 14-летний парень.

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