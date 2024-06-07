ДТП с велосипедом во Львове — полиция ищет виновника

Во Львове ищут водителя, который сбил велосипедиста и скрылся
Львовская полиция объявила в розыск водителя, наехавшего на велосипедиста и скрывшегося с места происшествия. Правоохранители призвали горожан сообщить их о местонахождении подозреваемого.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области в пятницу, 7 июня.
Полиция разыскивает водителя, сбившего велосипедиста
Как стало известно, ДТП произошло 6 июня в 10.35 на улице Тараса Шевченко, 120 во Львове. Водитель неустановленного автомобиля черного цвета сбил 32-летнего жителя Тернополя и уехал с места происшествия.
Потерпевший получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Правоохранители обратились ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении водителя, сообщить на горячую линию 102.
Напомним, ранее в одном из сел Червоноградского района Львовской области дети во время игр случайно наехали на своего маленького брата, в результате чего его госпитализировали с многочисленными травмами.
В то же время во Львове автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину.
А также во время одного из городских ДТП патрульные оказали медицинскую помощь пострадавшему, который получил рану головы.
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