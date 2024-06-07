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Во Львове ищут водителя, который сбил велосипедиста и скрылся

7 июня 2024 13:21
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Илья Рябинин
редактор
ДТП с велосипедом во Львове — полиция ищет виновника
Вероятное место ДТП. Фото: Национальная полиция
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Львовская полиция объявила в розыск водителя, наехавшего на велосипедиста и скрывшегося с места происшествия. Правоохранители призвали горожан сообщить их о местонахождении подозреваемого.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области в пятницу, 7 июня.

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Как стало известно, ДТП произошло 6 июня в 10.35 на улице Тараса Шевченко, 120 во Львове. Водитель неустановленного автомобиля черного цвета сбил 32-летнего жителя Тернополя и уехал с места происшествия.

Потерпевший получил телесные повреждения и был госпитализирован.

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Место ДТП во Львове. Источник: Национальная полиция

Правоохранители обратились ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении водителя, сообщить на горячую линию 102.

Напомним, ранее в одном из сел Червоноградского района Львовской области дети во время игр случайно наехали на своего маленького брата, в результате чего его госпитализировали с многочисленными травмами.

В то же время во Львове автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину.

А также во время одного из городских ДТП патрульные оказали медицинскую помощь пострадавшему, который получил рану головы.

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Украина
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Львов
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