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Во Львовской области произошло ДТП — есть пострадавшие

10 июня 2024 13:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ДТП в селе Тухолька Львовской области 10 июня
ДТП во Львовской области. Фото: t.me/lvivpatrolpolice
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В селе Тухолька Львовской области в понедельник, 10 июня, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии есть пострадавшие.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области в Telegram.

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ДТП во Львовской области

Столкновение авто произошло на 683 км автодороги Киев — Чоп. В полиции сообщили о потерпевших, однако не назвали их количество.

ДТП во Львовской области 10 июня
ДТП во Львовской области. Фото: t.me/lvivpatrolpolice

"Движение затруднено, патрульные обеспечивают реверсное регулирование", — говорится в сообщении.

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Пост патрульной полиции Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, 9 июня в Одессе произошло жуткое ДТП. Водитель на бешеной скорости сбил людей, переходивших дорогу на пешеходном переходе.

Также во Львове полиция объявила в розыск водителя, наехавшего на велосипедиста и скрывшегося с места происшествия. Правоохранители призвали горожан сообщить их о местонахождении подозреваемого.

Киев
Львовская область
ДТП
автомобиль
авария

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