Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщині жінка загинула внаслідок ДТП за участі легкового авто і вантажівки arrow

На Львівщині жінка загинула внаслідок ДТП за участі легкового авто і вантажівки

8 червня 2024 14:02
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Жінка загинула в ДТП на Львівщині
ДТП на Львівщині. Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Поблизу Львова внаслідок аварії за участю вантажівки загинула пасажирка легкового автомобіля. Також один учасник дорожньо-транспортної пригоди був змушений звернутися за медичною допомогою.

Відео з місця події публікують різноманітні Telegram-канали.

Читайте також:

ДТП на Львівщині

Як з’ясували правоохоронці, відбулося зіткнення вантажівки Mercedes та легкового автомобіля Seat.

Подія сталась у суботу вранці у селі Гамаліївка Львівської області. Внаслідок ДТП пасажирка легкового автомобіля загинула. Ще один учасник ДТП звернувся за медичною допомогою. 

Детальншої інформації наразі немає. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Раніше ми повідомляли, що львівська поліція оголосила в розшук водія, який наїхав на велосипедиста та втік з місця події. Правоохоронці закликали містян повідомити їх про місцеперебування підозрюваного.

Водночас у Львові автомобіль на смерть збив літнього чоловіка.

А також під час одного з ДТП у місті патрульні надали домедичну допомогу постраждалому, який отримав рану голови.

Україна
поліція
ДТП
жертва
Львів
авто

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна