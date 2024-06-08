Жінка загинула в ДТП на Львівщині

ДТП на Львівщині. Фото: скриншот

Поблизу Львова внаслідок аварії за участю вантажівки загинула пасажирка легкового автомобіля. Також один учасник дорожньо-транспортної пригоди був змушений звернутися за медичною допомогою.

Відео з місця події публікують різноманітні Telegram-канали.

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Як з’ясували правоохоронці, відбулося зіткнення вантажівки Mercedes та легкового автомобіля Seat.

Подія сталась у суботу вранці у селі Гамаліївка Львівської області. Внаслідок ДТП пасажирка легкового автомобіля загинула. Ще один учасник ДТП звернувся за медичною допомогою.

Детальншої інформації наразі немає. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Раніше ми повідомляли, що львівська поліція оголосила в розшук водія, який наїхав на велосипедиста та втік з місця події. Правоохоронці закликали містян повідомити їх про місцеперебування підозрюваного.

Водночас у Львові автомобіль на смерть збив літнього чоловіка.

А також під час одного з ДТП у місті патрульні надали домедичну допомогу постраждалому, який отримав рану голови.