Женщина погибла в ДТП во Львовской области

Во Львовской области женщина погибла в результате ДТП с участием легкового авто и грузовика
Вблизи Львова в результате аварии с участием грузовика погибла пассажирка легкового автомобиля. Также один участник ДТП был вынужден обратиться за медицинской помощью.
Видео с места происшествия публикуют различные Telegram-каналы.
ДТП во Львовской области
Как выяснили правоохранители, произошло столкновение грузовика Mercedes и легкового автомобиля Seat.
Событие произошло в субботу утром в селе Гамалеевка Львовской области. В результате ДТП пассажирка легкового автомобиля погибла. Еще один участник ДТП обратился за медицинской помощью.
Подробной информации пока нет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы сообщали, что львовская полиция объявила в розыск водителя, наехавшего на велосипедиста и скрывшегося с места происшествия. Правоохранители призвали горожан сообщить их о местонахождении подозреваемого.
В то же время во Львове автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину.
А также во время одного из ДТП в городе патрульные оказали медицинскую помощь пострадавшему, который получил рану головы.
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