Женщина погибла в ДТП во Львовской области

ДТП во Львовской области. Фото: скриншот

Вблизи Львова в результате аварии с участием грузовика погибла пассажирка легкового автомобиля. Также один участник ДТП был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Видео с места происшествия публикуют различные Telegram-каналы.

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ДТП во Львовской области

Как выяснили правоохранители, произошло столкновение грузовика Mercedes и легкового автомобиля Seat.

Событие произошло в субботу утром в селе Гамалеевка Львовской области. В результате ДТП пассажирка легкового автомобиля погибла. Еще один участник ДТП обратился за медицинской помощью.

Подробной информации пока нет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что львовская полиция объявила в розыск водителя, наехавшего на велосипедиста и скрывшегося с места происшествия. Правоохранители призвали горожан сообщить их о местонахождении подозреваемого.

В то же время во Львове автомобиль насмерть сбил пожилого мужчину.

А также во время одного из ДТП в городе патрульные оказали медицинскую помощь пострадавшему, который получил рану головы.