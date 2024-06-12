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На Львовщине произошло смертельное ДТП с участием грузовика, — полиция

12 июня 2024 14:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Вблизи Львова в ДТП 12 июня погиб водитель легковушки
Автомобиль после ДТП Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во Львовском районе недалеко от села Выров произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля. В результате ДТП погиб водитель легковушки.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Львовской области в Facebook.

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Смертельное ДТП на Львовщине

Утром около 9:00 на автодороге сообщением "Великоселки-Куликов" во Львовском районе произошло столкновение грузовика "MAN", которым управлял 37-летний водитель и автомобиля "ВАЗ 2109" под управлением 58-летнего мужчины.

ДТП возле Львова 12 июня
Место ДТП. Фото: Нацполиция

"От полученных в результате автостолкновения травм водитель легковушки погиб на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Смертельная авария с грузовиком 12 июня возле Львова
Место ДТП. Фото: Нацполиция

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства. Виновнику аварии грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

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Скриншот поста полиции Львовщины

Напомним, в Киеве на улице Елены Телиги перевернулся грузовик "Новой почты". В результате ДТП на этом участке дороги образовалась пробка в сторону станции метро "Почайна".

Также мы писали, что в селе Тухолька Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии есть пострадавшие.

полиция
Львовская область
ДТП
грузовики
водители
автомобиль
авария

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