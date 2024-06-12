Вблизи Львова в ДТП 12 июня погиб водитель легковушки

На Львовщине произошло смертельное ДТП с участием грузовика, — полиция
Во Львовском районе недалеко от села Выров произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля. В результате ДТП погиб водитель легковушки.
Об этом сообщила пресс-служба Полиции Львовской области в Facebook.
Смертельное ДТП на Львовщине
Утром около 9:00 на автодороге сообщением "Великоселки-Куликов" во Львовском районе произошло столкновение грузовика "MAN", которым управлял 37-летний водитель и автомобиля "ВАЗ 2109" под управлением 58-летнего мужчины.
"От полученных в результате автостолкновения травм водитель легковушки погиб на месте происшествия", — говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства. Виновнику аварии грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
Напомним, в Киеве на улице Елены Телиги перевернулся грузовик "Новой почты". В результате ДТП на этом участке дороги образовалась пробка в сторону станции метро "Почайна".
Также мы писали, что в селе Тухолька Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии есть пострадавшие.
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