Вблизи Львова в ДТП 12 июня погиб водитель легковушки

Автомобиль после ДТП Фото: Нацполиция

Во Львовском районе недалеко от села Выров произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля. В результате ДТП погиб водитель легковушки.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Львовской области в Facebook.

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Утром около 9:00 на автодороге сообщением "Великоселки-Куликов" во Львовском районе произошло столкновение грузовика "MAN", которым управлял 37-летний водитель и автомобиля "ВАЗ 2109" под управлением 58-летнего мужчины.

Место ДТП. Фото: Нацполиция

"От полученных в результате автостолкновения травм водитель легковушки погиб на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Место ДТП. Фото: Нацполиция

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства. Виновнику аварии грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Скриншот поста полиции Львовщины

Напомним, в Киеве на улице Елены Телиги перевернулся грузовик "Новой почты". В результате ДТП на этом участке дороги образовалась пробка в сторону станции метро "Почайна".

Также мы писали, что в селе Тухолька Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии есть пострадавшие.