Вибух газу у Дулібах на Львівщині 6 лютого — відомо про поранених

У селі Дуліби на Львівщині стався вибух газу на станції техобслуговування, який призвів до серйозних руйнувань і постраждалих. На місці працюють рятувальники, поліція й вибухотехніки, тривають слідчі дії.

Про це повідомила в коментарі "Суспільному" речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тетяна Андрєєва, інформують Новини.LIVE.

На СТО у Дулібах вибухнув газ

6 лютого близько 17:53 на СТО на території Стрийського автотранспортного підприємства у селі Дуліби Стрийського району стався вибух газу. Внаслідок події травмувалися троє людей — одна жінка та двоє чоловіків. Усі постраждалі були госпіталізовані до Стрийської лікарні.

Як повідомила Тетяна Андрєєва, двоє потерпілих зазнали важких опіків, ще одна людина — опіків середнього ступеня тяжкості.

Начальник Стрийського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності Андрій П'ясецкий зазначив, що під завалами зруйнованої будівлі може перебувати людина.

У пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області повідомили, що внаслідок вибуху повністю зруйнована двоповерхова будівля. Рятувальники ліквідовують займання та проводять розбір конструкцій.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, співробітники Стрийського районного управління поліції, вибухотехніки, інші профільні служби та рятувальники ДСНС.

Крім того, за даними патрульної поліції Львівської області, перекрито рух транспорту на 620-му кілометрі автодороги М-06 Київ — Чоп поблизу села Дуліби. Поліцейські організували об'їзд через населений пункт.

Наразі тривають слідчі дії. Правову кваліфікацію події буде надано згодом, точну причину вибуху встановлюють фахівці.

