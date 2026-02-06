Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів На Львівщині стався вибух газу на СТО — є поранені

На Львівщині стався вибух газу на СТО — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 20:15
Вибух газу у Дулібах на Львівщині 6 лютого — відомо про поранених
СТО після вибуху. Фото: Суспільне

У селі Дуліби на Львівщині стався вибух газу на станції техобслуговування, який призвів до серйозних руйнувань і постраждалих. На місці працюють рятувальники, поліція й вибухотехніки, тривають слідчі дії.

Про це повідомила в коментарі "Суспільному" речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тетяна Андрєєва, інформують Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

На СТО у Дулібах вибухнув газ

6 лютого близько 17:53 на СТО на території Стрийського автотранспортного підприємства у селі Дуліби Стрийського району стався вибух газу. Внаслідок події травмувалися троє людей — одна жінка та двоє чоловіків. Усі постраждалі були госпіталізовані до Стрийської лікарні.

Як повідомила Тетяна Андрєєва, двоє потерпілих зазнали важких опіків, ще одна людина — опіків середнього ступеня тяжкості.

Начальник Стрийського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності Андрій П'ясецкий зазначив, що під завалами зруйнованої будівлі може перебувати людина.

У пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області повідомили, що внаслідок вибуху повністю зруйнована двоповерхова будівля. Рятувальники ліквідовують займання та проводять розбір конструкцій.

На місці події працюють слідчо-оперативна група, співробітники Стрийського районного управління поліції, вибухотехніки, інші профільні служби та рятувальники ДСНС.

Крім того, за даними патрульної поліції Львівської області, перекрито рух транспорту на 620-му кілометрі автодороги М-06 Київ — Чоп поблизу села Дуліби. Поліцейські організували об'їзд через населений пункт.

Наразі тривають слідчі дії. Правову кваліфікацію події буде надано згодом, точну причину вибуху встановлюють фахівці.

Нагадаємо, у Львові сталася потрійна ДТП з постраждалою.

А також повідомлялося, що на Львівщині знайшли тіло 13-річної дівчинки.

вибух Львівська область газ СТО постраждалі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації