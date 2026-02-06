Видео
Главная Львов На Львовщине произошел взрыв газа на СТО — есть раненые

На Львовщине произошел взрыв газа на СТО — есть раненые

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 20:15
Взрыв газа в Дулибах на Львовщине 6 февраля — известно о раненых
СТО после взрыва. Фото: Суспільне

В селе Дулибы на Львовщине произошел взрыв газа на станции техобслуживания, который привел к серьезным разрушениям и пострадавшим. На месте работают спасатели, полиция и взрывотехники, продолжаются следственные действия.

Об этом сообщила в комментарии "Суспільному" пресс-секретарь Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Татьяна Андреева, информируют Новини.LIVE.

Читайте также:

На СТО в Дулибах взорвался газ

6 февраля около 17:53 на СТО на территории Стрыйского автотранспортного предприятия в селе Дулибы Стрыйского района произошел взрыв газа. В результате происшествия травмировались три человека — одна женщина и двое мужчин. Все пострадавшие были госпитализированы в Стрыйскую больницу.

Как сообщила Татьяна Андреева, двое пострадавших получили тяжелые ожоги, еще один человек — ожоги средней степени тяжести.

Начальник Стрыйского районного управления гражданской защиты и превентивной деятельности Андрей Пьясецкий отметил, что под завалами разрушенного здания может находиться человек.

В пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области сообщили, что в результате взрыва полностью разрушено двухэтажное здание. Спасатели ликвидируют возгорание и проводят разбор конструкций.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники Стрыйского районного управления полиции, взрывотехники, другие профильные службы и спасатели ГСЧС.

Кроме того, по данным патрульной полиции Львовской области, перекрыто движение транспорта на 620-м километре автодороги М-06 Киев — Чоп вблизи села Дулибы. Полицейские организовали объезд через населенный пункт.

Сейчас продолжаются следственные действия. Правовую квалификацию события будет предоставлено позже, точную причину взрыва устанавливают специалисты.

Напомним, во Львове произошло тройное ДТП с пострадавшей.

А также сообщалось, что во Львовской области нашли тело 13-летней девочки.

