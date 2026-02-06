Взрыв газа в Дулибах на Львовщине 6 февраля — известно о раненых

СТО после взрыва. Фото: Суспільне

В селе Дулибы на Львовщине произошел взрыв газа на станции техобслуживания, который привел к серьезным разрушениям и пострадавшим. На месте работают спасатели, полиция и взрывотехники, продолжаются следственные действия.

Об этом сообщила в комментарии "Суспільному" пресс-секретарь Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Татьяна Андреева, информируют Новини.LIVE.

На СТО в Дулибах взорвался газ

6 февраля около 17:53 на СТО на территории Стрыйского автотранспортного предприятия в селе Дулибы Стрыйского района произошел взрыв газа. В результате происшествия травмировались три человека — одна женщина и двое мужчин. Все пострадавшие были госпитализированы в Стрыйскую больницу.

Как сообщила Татьяна Андреева, двое пострадавших получили тяжелые ожоги, еще один человек — ожоги средней степени тяжести.

Начальник Стрыйского районного управления гражданской защиты и превентивной деятельности Андрей Пьясецкий отметил, что под завалами разрушенного здания может находиться человек.

В пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области сообщили, что в результате взрыва полностью разрушено двухэтажное здание. Спасатели ликвидируют возгорание и проводят разбор конструкций.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники Стрыйского районного управления полиции, взрывотехники, другие профильные службы и спасатели ГСЧС.

Кроме того, по данным патрульной полиции Львовской области, перекрыто движение транспорта на 620-м километре автодороги М-06 Киев — Чоп вблизи села Дулибы. Полицейские организовали объезд через населенный пункт.

Сейчас продолжаются следственные действия. Правовую квалификацию события будет предоставлено позже, точную причину взрыва устанавливают специалисты.

