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На Львівщині стався вибух газу в будівлі — постраждала літня жінка

12 березня 2024 10:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Львівщині стався вибух газу в будівлі — постраждала літня жінка
Наслідки вибуху газу в літній кухні. Фото: ДСНС Львівщини
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Стрийському районі Львівщини стався вибух газу у літній кухні. Внаслідок інциденту 90-річна жінка отримала опіки голови. 

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій Львівщини. 

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Зазначається, що рятувальники отримали повідомлення про інцидент 11 березня о 17:43. Як відомо, у селі Братківці стався вибух газу в одноповерховій цегляній літній кухні. Будівля внаслідок цього виявилася повністю зруйнована. 

На момент вибуху в помешканні перебувала власниця, 90-річна жінка, яка отримала опіки голови. Її у стані середньої важкості шпиталізували у Стрийську центральну районну лікарню. 

Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини події.

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Наслідки вибуху газу в літній кухні. Фото: ДСНС Львівщини

Нагадаємо, у Сихівському районі Львова громадяни скаржаться на обстріл вікон багатоповерхівок. Від початку лютого зафіксовано чотири таких випадки.

Додамо, у Львові 13-річний хлопець заліз на залізничний вагон зробити селфі. Однак отримав ураження електричним струмом.

Львів
вибух
Львівська область
жінки
газ
опік
травма

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