На Львівщині стався вибух газу в будівлі — постраждала літня жінка

Наслідки вибуху газу в літній кухні. Фото: ДСНС Львівщини

У Стрийському районі Львівщини стався вибух газу у літній кухні. Внаслідок інциденту 90-річна жінка отримала опіки голови.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій Львівщини.

Читайте також:

Вибух газу на Львівщині

Зазначається, що рятувальники отримали повідомлення про інцидент 11 березня о 17:43. Як відомо, у селі Братківці стався вибух газу в одноповерховій цегляній літній кухні. Будівля внаслідок цього виявилася повністю зруйнована.

На момент вибуху в помешканні перебувала власниця, 90-річна жінка, яка отримала опіки голови. Її у стані середньої важкості шпиталізували у Стрийську центральну районну лікарню.

Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини події.

Наслідки вибуху газу в літній кухні. Фото: ДСНС Львівщини

Нагадаємо, у Сихівському районі Львова громадяни скаржаться на обстріл вікон багатоповерхівок. Від початку лютого зафіксовано чотири таких випадки.

Додамо, у Львові 13-річний хлопець заліз на залізничний вагон зробити селфі. Однак отримав ураження електричним струмом.