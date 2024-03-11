В одному з районів Львова невідомі стріляють по вікнах багатоповерхівок

Патрульна поліція. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Сихівському районі Львова громадяни скаржаться на обстріл вікон багатоповерхівок. Від початку лютого зафіксовано чотири таких випадки, поліція проводить перевірку.

Про це пише ZAXID.NET в понеділок, 11 березня.

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Як розповіла виданню голова ОСББ "Біля парку, 24" Леся Прокіпчук, перші постріли сталися ще 4 лютого по будинку №24 на вулиці Стуса, а потім вже й по №22а.

Отвір від кулі. Фото: Леся Прокіпчук

Отвір від кулі. Фото: Леся Прокіпчук

Загалом львів'яни скаржилися на чотири таких випадки, внаслідок яких були пошкоджені вікна помешкань. Поліція проводить перевірку за згаданими фактами.

Отвір від кулі. Фото: Леся Прокіпчук

За словами Прокіпчук, ймовірно, постріли здійснюють з вікон гуртожитку, що знаходиться навпроти — на вулиці Тернопільській.

Гуртожиток. Фото: Леся Прокіпчук

"У нас два спарених будинки на вул. Стуса, 24 та 22а. Будинок дев’ятиповерховий, одна частина виходить на вул. Стуса, а з заднього боку на відстані близько 100 метрів є новобудова, а поряд будівля, де колись був гуртожиток торгово-економічного університету, який продали, він довший час простоював. Коли почалася війна той гуртожиток відновили, замінили вікна, комунікації та поселили там переселенців. Вікна гуртожитку виходять у вікна нашого будинку", — пояснила вона.

У вікнах постраждалих багатоповерхівок через постріли утворилися наскрізні отвори. Відомо, що обстріли відбуваються переважно пізно увечері, однак ніяких куль від пневматичної зброї в помешканнях не знайшли.

Отвір від кулі. Фото: Леся Прокіпчук

Коментар поліції

У Сихівському відділі поліції Львова розповіли в коментарі виданню, що наразі проводять перевірку за загаданими фактами та встановлюють, з якої зброї були здійснені постріли.

Нагадаємо, у Львові 13-річний хлопець заліз на залізничний вагон зробити селфі, однак отримав ураження електричним струмом.

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