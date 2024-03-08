У Львові 13-річного школяра вдарило струмом на даху поїзда

Потяг Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

У Львові 13-річний хлопець заліз на залізничний вагон зробити селфі у п'ятницю, 8 березня. Однак підліток отримав ураження електричним струмом.

Про це повідомили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, передає ZAXID.NET.

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Хлопця з опіками госпіталізували до лікарні.

Інцидент стався близько 14:00 на вул. Зеленій, 298. Підліток, мешканець Житомирської області, заліз на потяг, де отримав ураження електричною дугою. Його госпіталізували до лікарні святого Миколая. Попередній діагноз — опіки кисті.

Ймовірно, хлопець виліз на вагон, щоб зробити селфі.

Нагадаємо, у Львові провідник не пускав у вагон жінок, бо вважав, що "першим має зайти чоловік". Інцидент стався під час посадки на потяг до Запоріжжя.

Також у Львівському перинатальному центрі померло немовля. Воно було народжене на 34 тижні вагітності, а стан дитини оцінювали як оптимальний.