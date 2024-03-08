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Во Львове 13-летнего школьника ударило током на крыше поезда

8 марта 2024 18:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львове 13-летнего школьника ударило током на крыше поезда
Поезд Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львове 13-летний парень залез на железнодорожный вагон сделать селфи в пятницу, 8 марта. Однако подросток получил поражение электрическим током.

Об этом сообщили в Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, передает ZAXID.NET.

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Поражение током на вагоне поезда

Парня с ожогами госпитализировали в больницу.

Инцидент произошел около 14:00 по ул. Зеленой, 298. Подросток, житель Житомирской области, залез на поезд, где получил поражение электрической дугой. Его госпитализировали в больницу святого Николая. Предварительный диагноз — ожоги кисти.

Вероятно, парень вылез на вагон, чтобы сделать селфи.

Напомним, во Львове проводник не пускал в вагон женщин, считая, что "первым должен зайти мужчина". Инцидент произошел во время посадки на поезд в Запорожье.

Также во Львовском перинатальном центре умер младенец. Он был рожден на 34 неделе беременности, а состояние ребенка оценивали как оптимальное.

Львов
подростки
поезда
медицина
школьники
ожог
поезд

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