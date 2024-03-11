В одном из районов Львова неизвестные стреляют по окнам многоэтажек

Патрульная полиция Иллюстративное фото: Нацполиция

В Сиховском районе Львова граждане жалуются на обстрелы окон многоэтажек. С начала февраля зафиксировано четыре таких случая, полиция проводит проверку.

Об этом пишет ZAXID.NET в понедельник, 11 марта.

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Как рассказала изданию глава ОСМД "Біля парку, 24" Леся Прокипчук, первые выстрелы произошли еще 4 февраля по дому №24 на улице Стуса, а потом уже и по №22а.

Отверстие от пули. Фото: Леся Прокипчук

Отверстие от пули. Фото: Леся Прокипчук

В общей сложности львовяне жаловались на четыре таких случая, в результате которых были повреждены окна помещений. Полиция проводит проверку по данным фактам.

Отверстие от пули. Фото: Леся Прокипчук

По словам Прокипчук, вероятно, выстрелы производят из окон находящегося напротив общежития — на улице Тернопольской.

Общежитие. Фото: Леся Прокипчук

"У нас два спаренных дома на ул. Стуса, 24 и 22а. Дом девятиэтажный, одна часть выходит на ул. Стуса, а с задней стороны на расстоянии около 100 метров есть новостройка, а рядом здание, где когда-то было общежитие торгово-экономического университета, которое продали, оно долгое время простаивало. Когда началась война, то общежитие обновили, заменили окна, коммуникации и поселили там переселенцев. Окна общежития выходят в окна нашего дома", — пояснила она.

В окнах пострадавших многоэтажек из-за выстрелов образовались сквозные отверстия. Известно, что обстрелы происходят преимущественно поздно вечером, однако никаких пуль от пневматического оружия в домах не нашли.

Отверстие от пули. Фото: Леся Прокипчук

Комментарий полиции

В Сиховском отделе полиции Львова рассказали в комментарии изданию, что сейчас проводят проверку по указанным фактам и устанавливают, из какого оружия были произведены выстрелы.

Напомним, во Львове 13-летний парень залез на железнодорожный вагон произвести селфи, однако получил поражение электрическим током.

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