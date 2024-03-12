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Во Львовской области произошел взрыв газа в здании — пострадала пожилая женщина

12 марта 2024 10:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Во Львовской области произошел взрыв газа в здании — пострадала пожилая женщина
Последствия взрыва газа в летней кухне. Фото: ГСЧС Львовщины
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Стрыйском районе Львовской области произошел взрыв газа в летней кухне. В результате инцидента 90-летняя женщина получила ожоги головы.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Львовщины.

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Взрыв газа во Львовской области

Отмечается, что спасатели получили уведомление об инциденте 11 марта в 17:43. Как известно, в селе Братковцы произошел взрыв газа в одноэтажной кирпичной летней кухне. Здание в результате этого оказалось полностью разрушено.

На момент взрыва в доме находилась владелица, 90-летняя женщина, получившая ожоги головы. Ее в состоянии средней тяжести госпитализировали в Стрыйскую центральную районную больницу.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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Последствия взрыва газа в летней кухне. Фото: ГСЧС Львовщины

Напомним, в Сиховском районе Львова граждане жалуются на обстрелы окон многоэтажек. С начала февраля зафиксировано четыре таких случая.

Добавим, во Львове 13-летний парень забрался на железнодорожный вагон сделать селфи. Однако получил поражение электрическим током.

Львов
взрыв
Львовская область
женщины
газ
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травма

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