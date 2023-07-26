На Львівщині суд покарав матір дівчинки, яка стріляла з пневматичної зброї

Суддівський молоток. Фото: УНІАН

У Львівській області, у санаторії поблизу Трускавця 12-річна дівчника вистрелила з пневматичної рушниці та влучила у голову 10-річному хлопчику. Суд оштрафував матір дівчинки на 850 грн за невиконання батьківських обов’язків.

Про це пише ZAXID.NET.

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Деталі справи

"Як вказано у постановах Дрогобицького міськрайонного суду Львівщини, яку винесли у липні 2023 року, наприкінці червня на території санаторію "Джерельний", що у селі Модричі, бавились діти. Малолітній хлопець взяв у свого батька пневматичну рушницю та дав її 12-річній дівчинці, яка вистреливши влучила у 10-річного хлопчика. У постановах суду вказано, що дівчинка влучила йому у ділянку голови, однак не зазначено характер травм, які він отримав", — йдеться у повідомленні.

Додамо, окрім матері дівчинки, суд оштрафував і батька хлопця, а також склав протоко про неналежне виконання батьківських обов’язків.

До слова, суд оштрафував кожного із батьків на 850 грн, а також зобов’язав сплатити по 537 грн судового збору. На постанови ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині оштрафували стоматолога, який демонстрував геніталії у лікарні. Ще у травні на Львівщині розгорівся скандал через лікаря-стоматолога, який у лікарні дозволив собі лаятись та показав свої статеві органи. На чоловіка склали адміністративний протокол.

Також, ми писали, що у Львівській області поліцейські розкрили вбивство 9-річної давності, де чоловік задушив неповнолітню дівчину, а тіло потім закопав в лісосмузі. До 2023 року дівчина вважалася безвісти зниклою.