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Во Львовской области суд наказал мать девочки, которая стреляла из пневматического оружия по ребенку

26 июля 2023 13:35
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Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области суд наказал мать девочки, которая стреляла из пневматического оружия
Судейский молоток. Фото: УНИАН
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львовской области, в санатории вблизи Трускавца 12-летняя девочка выстрелила из пневматического ружья и попала в голову 10-летнему мальчику. Суд оштрафовал мать девочки на 850 грн за невыполнение родительских обязанностей.

Об этом пишет ZAXID.NET.

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Детали дела

"Как указано в постановлениях Дрогобычского горрайонного суда Львовщины, которое вынесли в июле 2023 года, в конце июня на территории санатория "Родничный", что в селе Модричи, играли дети. Малолетний парень взял у своего отца пневматическое ружье и дал его 12-летней девочке, та выстрелив попала в 10-летнего мальчика. В постановлениях суда указано, что девочка попала ему в участок головы, однако не указан характер травм, которые он получил", — говорится в сообщении.

Кроме матери девочки, суд оштрафовал и отца парня, а также составил протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

К слову, суд оштрафовал каждого родителя на 850 грн, а также обязал уплатить по 537 грн судебного сбора. На постановления еще может быть подана апелляция.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области оштрафовали стоматолога, который демонстрировал гениталии в больнице. Еще в мае во Львовской области разгорелся скандал из-за врача -стоматолога, который в больнице позволил себе ругаться и показал свои половые органы. На мужчину составили административный протокол.

Также мы писали, что во Львовской области полицейские раскрыли убийство 9-летней давности, где мужчина задушил несовершеннолетнюю девушку, а тело потом закопал в лесополосе. До 2023 года девушка считалась без вести пропавшей.

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