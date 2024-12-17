Суд на Львівщині покарав жінку за спробу обміну фальшивих прав

Молоток судді. Фото: Freepik

Золочівський районний суд Львівської області покарав жінку за спробу заміни водійського посвідчення. Підсудна намагалася замінити фальшивий документ у сервісному центрі МВС.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Згідно з матеріалами справи, жінка придбала фальшивий документ онлайн, передавши невідомій особі свої анкетні дані та фото. Підроблене посвідчення категорій "А" та "В" вона отримала поштою. Вона користувалася ним два роки.

У листопаді 2024 року жінка звернулася до сервісного центру МВС у селі Червоне, що поблизу Золочева, для обміну підробленого документа, термін якого спливав через два роки, на нове посвідчення.

На судовому засіданні обвинувачена повністю визнала свою вину, розкаялася у вчиненому та підтвердила обставини справи.

Суд визнав жінку винною за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (пособництво у підробці та використання підробленого документа) та призначив штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Вирок ще може бути оскаржено в апеляційному порядку.

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