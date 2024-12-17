Суд во Львовской области наказал женщину за попытку обмена фальшивых прав

Молоток судьи. Фото: Freepik

Золочевский районный суд Львовской области наказал женщину за попытку замены водительского удостоверения. Подсудимая пыталась заменить фальшивый документ в сервисном центре МВД.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.

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Согласно материалам дела, женщина приобрела ложный документ онлайн, передав неизвестному лицу свои анкетные данные и фото. Поддельное удостоверение категорий "А" и "В" получила по почте. Она пользовалась им два года.

В ноябре 2024 года женщина обратилась в сервисный центр МВД в селе Красное, близ Золочева, для обмена поддельного документа, срок которого истекал через два года, на новое удостоверение.

На судебном заседании обвиняемая полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном и подтвердила обстоятельства дела.

Суд признал женщину виновной по ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (пособничество в подлоге и использовании поддельного документа) и назначил штраф в размере 17 тысяч гривен.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, во Львове суд избрал наказание для владельца СТО, не оформлявшего официально на трудоустройство своих работников.

А во Львове на скамье подсудимых оказалась пенсионерка, которая выращивала коноплю дома.