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На Львівщині суд повернув державі протирадіаційне укриття

1 березня 2024 08:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Львівщині суд повернув державі протирадіаційне укриття
Протирадіаційне укриття у Львівській області. Фото: lviv.gp.gov.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Львівській області суд повернув з незаконного володіння у державну власність протирадіаційне укриття. Воно розташоване у Яворівському районі та здатне розмістити 30 осіб.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у четвер, 29 лютого. 

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Що відомо про справу

У прокуратурі розповіли, що Господарський суд Львівської області задовольнив позовні вимоги керівника Яворівської окружної прокуратури щодо повернення з чужого незаконного володіння протирадіаційного укриття у власність держави. 

Йдеться про приміщення загальною площею понад 21 кв. м, яке розташоване у Яворівському районі. За технічним паспортом воно здатне розмістити 30 осіб.

Прокуратура встановила, що акціонерне товариство, приватизовуючи нерухомість, незаконно привласнило захисну споруду цивільного захисту. При цьому укриття, перебуваючи у приватній власності, попри воєнний стан, залишалось обмежено готовим для використання за призначенням.

"Відтак, окружною прокуратурою скеровано до суду відповідний позов про витребування у власність держави вказаного майна. Після набрання рішенням законної сили, будуть вжиті заходи щодо його реального виконання", — йдеться у повідомленні прокуратури. 

Нагадаємо, нещодавно мерія Львова відсудила 4 мільйони гривень у скандального міського забудовника "Каньйон". Він звів на ділянці житлову багатоповерхівку, але довгий час не розраховувався за оренду. 

Також ми писали, що у селищі Брюховичі Львівської області забудовники незаконно знизили рівень води в озері, аби уникнути затоплення новозбудованих котеджів на рекреаційних землях.

суд
Львівська область
війна в Україні
укриття

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