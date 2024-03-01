На Львівщині суд повернув державі протирадіаційне укриття

Протирадіаційне укриття у Львівській області. Фото: lviv.gp.gov.ua

У Львівській області суд повернув з незаконного володіння у державну власність протирадіаційне укриття. Воно розташоване у Яворівському районі та здатне розмістити 30 осіб.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у четвер, 29 лютого.

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У прокуратурі розповіли, що Господарський суд Львівської області задовольнив позовні вимоги керівника Яворівської окружної прокуратури щодо повернення з чужого незаконного володіння протирадіаційного укриття у власність держави.

Йдеться про приміщення загальною площею понад 21 кв. м, яке розташоване у Яворівському районі. За технічним паспортом воно здатне розмістити 30 осіб.

Прокуратура встановила, що акціонерне товариство, приватизовуючи нерухомість, незаконно привласнило захисну споруду цивільного захисту. При цьому укриття, перебуваючи у приватній власності, попри воєнний стан, залишалось обмежено готовим для використання за призначенням.

"Відтак, окружною прокуратурою скеровано до суду відповідний позов про витребування у власність держави вказаного майна. Після набрання рішенням законної сили, будуть вжиті заходи щодо його реального виконання", — йдеться у повідомленні прокуратури.

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