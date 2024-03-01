Во Львовской области суд вернул государству противорадиационное укрытие

Противорадиационное укрытие во Львовской области. Фото: lviv.gp.gov.ua

Во Львовской области суд вернул из незаконного владения в государственную собственность противорадиационное укрытие. Оно находится в Яворовском районе и способно разместить 30 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в четверг, 29 февраля.

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В прокуратуре рассказали, что Хозяйственный суд Львовской области удовлетворил исковые требования руководителя Яворивской окружной прокуратуры о возвращении из чужого незаконного владения противорадиационного укрытия в собственность государства.

Речь идет о помещении общей площадью более 21 кв. м, которое находится в Яворовском районе. По техническому паспорту оно способно разместить 30 человек.

Прокуратура установила, что акционерное общество, приватизируя недвижимость, незаконно присвоило защитное сооружение гражданской защиты. При этом укрытие, находясь в частной собственности, несмотря на военное положение, оставалось ограниченно готовым к использованию по назначению.

"Следовательно, окружной прокуратурой направлен в суд соответствующий иск об истребовании в собственность государства указанного имущества. После вступления решения в законную силу будут приняты меры по его реальному исполнению", — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, недавно мэрия Львова отсудила 4 миллиона гривен у скандального городского застройщика "Каньон". Он построил на участке жилую многоэтажку, но долгое время не рассчитывался за аренду.

Также мы писали, что в поселке Брюховичи Львовской области застройщики незаконно снизили уровень воды в озере, чтобы избежать затопления новых коттеджей на рекреационных землях.