На Львівщині суд виніс вирок матері малолітньої зловмисниці
На Львівщині суд оштрафував за неналежне виконання батьківських обов'язків Оксану Смалючок, малолітня донька якої крала речі в учнів та вчителів. Згідно із вироком судді Михайла Адамовича, матері школярки доведеться заплатити 1 700 гривень.
Про це йдеться у постанові Сокальського районного суду Львівської області від 13 березня, опублікованій в Єдиному реєстрі судових рішень.
За судовими даними, малолітня донька Оксани Смалючок, учениця Стенятинської середньої школи I-III ступенів, під час навчального процесу вчиняла дрібні крадіжки речей у школярів та педагогів. Скільки років порушниці та що вона крала, у постанові не зазначається, однак малолітньою вважається дитина молодше 14 років.
Правоохоронці склали щодо матері зловмисниці протокол про вчинення адміністративного правопорушення через неналежне виконання батьківських обов'язків. У суді жінка визнала свою провину.
Зазначимо, що в червні 2023 року Оксану Смалючок також оштрафували на 1 700 гривень через те, що у квітні її донька намагалася вкрасти оберемок дров.
Нагадаємо, у Львові затримали чоловіків, які пограбували банк.
Також нещодавно на Львівщині викрили злочинну схему. Двоє чоловіків розікрали 44 мільйони гривень, які мали піти на реконструкцію будівель військового містечка.
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