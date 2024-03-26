На Львівщині суд виніс вирок матері малолітньої зловмисниці

На Львівщині винесли вирок матері неповнолітньої зловмисниці. Фото: pexels.com

На Львівщині суд оштрафував за неналежне виконання батьківських обов'язків Оксану Смалючок, малолітня донька якої крала речі в учнів та вчителів. Згідно із вироком судді Михайла Адамовича, матері школярки доведеться заплатити 1 700 гривень.

Про це йдеться у постанові Сокальського районного суду Львівської області від 13 березня, опублікованій в Єдиному реєстрі судових рішень.

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За судовими даними, малолітня донька Оксани Смалючок, учениця Стенятинської середньої школи I-III ступенів, під час навчального процесу вчиняла дрібні крадіжки речей у школярів та педагогів. Скільки років порушниці та що вона крала, у постанові не зазначається, однак малолітньою вважається дитина молодше 14 років.

Правоохоронці склали щодо матері зловмисниці протокол про вчинення адміністративного правопорушення через неналежне виконання батьківських обов'язків. У суді жінка визнала свою провину.

Зазначимо, що в червні 2023 року Оксану Смалючок також оштрафували на 1 700 гривень через те, що у квітні її донька намагалася вкрасти оберемок дров.

Нагадаємо, у Львові затримали чоловіків, які пограбували банк.

Також нещодавно на Львівщині викрили злочинну схему. Двоє чоловіків розікрали 44 мільйони гривень, які мали піти на реконструкцію будівель військового містечка.