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На Львівщині суд виніс вирок матері малолітньої зловмисниці

26 березня 2024 13:55
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
На Львівщині суд виніс вирок матері малолітньої зловмисниці
На Львівщині винесли вирок матері неповнолітньої зловмисниці. Фото: pexels.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

На Львівщині суд оштрафував за неналежне виконання батьківських обов'язків Оксану Смалючок, малолітня донька якої крала речі в учнів та вчителів. Згідно із вироком судді Михайла Адамовича, матері школярки доведеться заплатити 1 700 гривень.

Про це йдеться у постанові Сокальського районного суду Львівської області від 13 березня, опублікованій в Єдиному реєстрі судових рішень.

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За судовими даними, малолітня донька Оксани Смалючок, учениця Стенятинської  середньої школи I-III ступенів, під час навчального процесу вчиняла дрібні крадіжки речей у школярів та педагогів. Скільки років порушниці та що вона крала, у постанові не зазначається, однак малолітньою вважається дитина молодше 14 років.

Правоохоронці склали щодо матері зловмисниці протокол про вчинення адміністративного правопорушення через неналежне виконання батьківських обов'язків. У суді жінка визнала свою провину.

Зазначимо, що в червні 2023 року Оксану Смалючок також оштрафували на 1 700 гривень через те, що у квітні її донька намагалася вкрасти оберемок дров.

Нагадаємо, у Львові затримали чоловіків, які пограбували банк. 

Також нещодавно на Львівщині викрили злочинну схему. Двоє чоловіків розікрали 44 мільйони гривень, які мали піти на реконструкцію будівель військового містечка.

суд
крадіжка
штраф
школярі

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