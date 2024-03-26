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Во Львовской области суд вынес приговор матери малолетней злоумышленницы

26 марта 2024 13:55
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Во Львовской области суд вынес приговор матери малолетней злоумышленницы
Во Львовской области вынесли приговор матери несовершеннолетней злоумышленницы. Фото: pexels.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Во Львовской области суд оштрафовал за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей Оксану Смалючок, малолетняя дочь которой воровала вещи у учеников и учителей. Согласно приговору судьи Михаила Адамовича, матери школьницы придется заплатить 1700 гривен.

Об этом говорится в постановлении Сокальского районного суда Львовской области от 13 марта, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

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По судебным данным, малолетняя дочь Оксаны Смалючок, ученица Стенятинской средней школы I-III степеней, во время учебного процесса совершала мелкие кражи вещей у школьников и педагогов. Сколько лет нарушительнице и что она крала, в постановлении не указывается, однако малолетним считается ребенок младше 14 лет.

Правоохранители составили в отношении матери злоумышленницы протокол о совершении административного правонарушения из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. В суде женщина признала свою вину.

Отметим, что в июне 2023 года Оксану Смалючок также оштрафовали на 1700 гривен из-за того, что в апреле ее дочь пыталась украсть охапку дров.

Напомним, во Львове задержали мужчин, которые ограбили банк.

Также недавно во Львовской области разоблачили преступную схему. Двое мужчин разворовали 44 миллиона гривен, которые должны были пойти на реконструкцию зданий военного городка.

суд
кража
штраф
школьники

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