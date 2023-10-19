На Львівщині суд виніс вирок провіднику Укрзалізниці, який перевозив ухилянтів за кордон

Пацівники поліції затримали провідника. Фото: Нацполіція Львівщини

На Львівщині, Мостиський районний суд виніс вирок провіднку поїзда який, працюючи провідником Укрзалізниці, незаконно перевозив ухилянтів за кордон. Провідник перевозив чоловіків у вентиляційній шахті потяга.

Про це пише ZAXID.NET.

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Як йдеться у постанові суду, у квітні 2023 року провідник знайшов "клієнта" — чоловіка призовного віку з Хмельниччини, який хотів незаконно виїхати за кордон. Вартість незаконної поїздки становила 81 тис. грн.

"До моменту перетину кордону пасажир був у купе провідника, а, наближаючись до кордону, Віталій Поляковський казав чоловіку залізти у вентиляційну шахту і сидіти там до перетину кордону. Однак правоохоронці з Хмельниччини виявили ухилянта у вентиляційній шахті. У матеріалах справи зазначено, що хмельницькі правоохоронці проводили слідчий експеримент, щоб викрити цю схему, тобто чоловік, який нібито хотів перетнути кордон, з ними співпрацював", — йдеться у повідомленні.

Зігдно матеріалів справи, суд призначив провіднику покарання — п’ять років тюрми, однак звільнив від його відбування з іспитовим терміном у 2,5 роки. На вирок ще може бути подана апеляція.

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