На Львівщині суд виніс вирок провіднику Укрзалізниці, який перевозив ухилянтів за кордон
На Львівщині, Мостиський районний суд виніс вирок провіднку поїзда який, працюючи провідником Укрзалізниці, незаконно перевозив ухилянтів за кордон. Провідник перевозив чоловіків у вентиляційній шахті потяга.
Про це пише ZAXID.NET.
Суд призначив п'ять років тюрми, однка звільнив від покарання
Як йдеться у постанові суду, у квітні 2023 року провідник знайшов "клієнта" — чоловіка призовного віку з Хмельниччини, який хотів незаконно виїхати за кордон. Вартість незаконної поїздки становила 81 тис. грн.
"До моменту перетину кордону пасажир був у купе провідника, а, наближаючись до кордону, Віталій Поляковський казав чоловіку залізти у вентиляційну шахту і сидіти там до перетину кордону. Однак правоохоронці з Хмельниччини виявили ухилянта у вентиляційній шахті. У матеріалах справи зазначено, що хмельницькі правоохоронці проводили слідчий експеримент, щоб викрити цю схему, тобто чоловік, який нібито хотів перетнути кордон, з ними співпрацював", — йдеться у повідомленні.
Зігдно матеріалів справи, суд призначив провіднику покарання — п’ять років тюрми, однак звільнив від його відбування з іспитовим терміном у 2,5 роки. На вирок ще може бути подана апеляція.
Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові суд визнав винним військового у самовільному залишенні військової частини, солдат був відсутній дві години. Його оштрафували на 17 тис. грн.
Також, ми писали, що у Львові районний суд визнав винним керівника громадської організації, який переправляв через державний кордон військовозобов'язаних. Чоловіку призначено покарання — 5 років позбавлення волі.
Читайте Новини.LIVE!