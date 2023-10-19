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На Львівщині суд виніс вирок провіднику Укрзалізниці, який перевозив ухилянтів за кордон

19 жовтня 2023 13:32
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині суд виніс вирок провіднику Укрзалізниці, який перевозив ухилянтів за кордон
Пацівники поліції затримали провідника. Фото: Нацполіція Львівщини
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На Львівщині, Мостиський районний суд виніс вирок провіднку поїзда який, працюючи провідником Укрзалізниці, незаконно перевозив ухилянтів за кордон. Провідник перевозив чоловіків у вентиляційній шахті потяга. 

Про це пише ZAXID.NET.

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Як йдеться у постанові суду, у квітні 2023 року провідник знайшов "клієнта"  — чоловіка призовного віку з Хмельниччини, який хотів незаконно виїхати за кордон. Вартість незаконної поїздки становила 81 тис. грн.

"До моменту перетину кордону пасажир був у купе провідника, а, наближаючись до кордону, Віталій Поляковський казав чоловіку залізти у вентиляційну шахту і сидіти там до перетину кордону. Однак правоохоронці з Хмельниччини виявили ухилянта у вентиляційній шахті. У матеріалах справи зазначено, що хмельницькі правоохоронці проводили слідчий експеримент, щоб викрити цю схему, тобто чоловік, який нібито хотів перетнути кордон, з ними співпрацював", — йдеться у повідомленні.

Зігдно матеріалів справи, суд призначив провіднику покарання — п’ять років тюрми, однак звільнив від його відбування з іспитовим терміном у 2,5 роки. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові суд визнав винним військового у самовільному залишенні військової частини, солдат був відсутній дві години. Його оштрафували на 17 тис. грн.

Також, ми писали, що у Львові районний суд визнав винним керівника громадської організації, який переправляв через державний кордон військовозобов'язаних. Чоловіку призначено покарання — 5 років позбавлення волі.

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