Во Львовской области суд вынес приговор руководителю Укрзализныци, который перевозил ухилянцев за границу

Сотрудники полиции задержали проводника. Фото: Нацполиция Львовщины

Во Львовской области Мостиский районный суд вынес приговор проводнику поезда, который, работая проводником Укрзализныци, незаконно перевозил уклонистов за границу. Проводник перевозил мужчин в вентиляционной шахте поезда.

Об этом пишет ZAXID.NET.

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Как говорится в постановлении суда, в апреле 2023 года проводник нашел "клиента" — мужчину призывного возраста из Хмельнитчины, который хотел незаконно уехать за границу. Стоимость незаконной поездки составила 81 тыс. грн.

"До момента пересечения границы пассажир был в купе проводника, а приближаясь к границе, Виталий Поляковский говорил мужчине залезть в вентиляционную шахту и сидеть там до пересечения границы. Однако правоохранители из Хмельнитчины обнаружили уклониста в вентиляционной шахте. В материалах дела отмечено, проводили следственный эксперимент, чтобы разоблачить эту схему, то есть мужчина, якобы желавший пересечь границу, с ними сотрудничал", — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, суд назначил руководителю наказания — пять лет тюрьмы, однако освободил от его отбывания с испытательным сроком в 2,5 года. На приговор еще может быть подана апелляция.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове суд признал виновным военного в самовольном уходе из воинской части, солдат отсутствовал два часа. Его оштрафовали на 17 тысяч гривен.

Также мы писали, что во Львове районный суд признал виновным руководителя общественной организации, который переправлял через государственную границу военнообязанных. Мужчине назначено наказание — 5 лет лишения свободы.