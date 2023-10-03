Переправляв ухилянтів за кордон: у Львові судили голову громадської організації

Працівники прокуратури в офісі голови громадської організації. Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львові районний суд визнав винним керівника громадської організації, який переправляв через державний кордон військовозобов'язаних. Чоловіку призначено покарання — 5 років позбавлення волі.

Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Через службовця виїхало за кордон і не повернулось назад 24 чоловіки

Прокурори в суді довели, що службовець сприяв у незаконному переправленні військовозобов’язаних через державний кордон. Для цього засуджений складав і подавав відповідні документи до Львівської обласної військової адміністрації.

Перевірка документів фігуранта справи. Фото: Львівська обласна прокуратура

"У них він просив дозвіл на виїзд за межі країни призовника у якості волонтера від організації. Після отримання відповідного дозволу, відомості про військовозобов’язаного вносились у систему "Шлях". Таким чином призовники безперешкодно виїжджали за кордон під видом водіїв-волонтерів від громадської організації. Задокументовано, що таким чином виїхало за кордон і не повернулось назад 24 чоловіки", — йдеться у повідомленні.

За вироком суду, фігуранта справи засуджено до 5 років позбавлення волі, із забороною обіймати керівні посади в громадських організаціях на 3 роки та призначено штраф у сумі 68 тис. грн.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівському апеляційному суді призначили п'ять років ув'язнення та 68 тисяч гривень штрафу депутату Рудківської міськради Самбірського району Михайлу Міхняку. Він під виглядом благодійників ГО "Корпус сприяння армії" займався перевезенням військовозобов'язаних чоловіків за кордон.

Також, ми писали, що чоловік, якого побили у військкоматі на Львівщині, намагався нелегально потрапити до Польщі. Свій шлях незаконного перетину ухилянт знімав на телефон.