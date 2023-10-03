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Переправлял уклонистов за границу: во Львове судили главу общественной организации

3 октября 2023 15:33
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Марта Байдака
Журналист
Переправлял ухилянцев за границу: во Львове судили главу общественной организации
Сотрудники прокуратуры в офисе председателя общественной организации. Фото: Львовская областная прокуратура
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове районный суд признал виновным руководителя общественной организации, переправлявшего через государственную границу военнообязанных. Мужчине назначено наказание — 5 лет лишения свободы.

Об этом информирует пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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Из-за служащего выехало за границу и не вернулось назад 24 мужчины

Прокуроры в суде доказали, что служащий способствовал незаконной переправке военнообязанных через государственную границу. Для этого осужденный составлял и подавал соответствующие документы во Львовскую областную военную администрацию.

Проверка документов фигурнат дела. Фото: Львовская областная прокуратура
Проверка документов фигуранта дела. Фото: Львовская областная прокуратура

"У них он просил разрешение на выезд за пределы страны призывника в качестве волонтера от организации. После получения соответствующего разрешения, сведения о военнообязанном вносились в систему "Путь". Таким образом призывники беспрепятственно выезжали за границу под видом водителей-волонтеров от общественной организации. Задокументировано, что таким образом выехало за границу и не вернулось назад 24 мужчины", — говорится в сообщении.

По приговору суда, фигурант дела приговорен к 5 годам лишения свободы, с запретом занимать руководящие должности в общественных организациях на 3 года и назначен штраф в сумме 68 тыс. грн.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовском апелляционном суде назначили пять лет заключения и 68 тысяч гривен штрафа депутату Рудковского горсовета Самборского района Михаилу Михняку. Он под видом благотворителей ОО "Корпус содействия армии" занимался перевозкой военнообязанных мужчин за границу.

Также мы писали, что мужчина, которого избили в военкомате на Львовщине, пытался нелегально попасть в Польшу. Свой путь незаконного пересечения уклонист снимал на телефон.

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