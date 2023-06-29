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На Львівщині суд зобов’язав підприємство упорядкувати протирадіаційне укриття

29 червня 2023 17:22
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині суд зобов’язав підприємство упорядкувати протирадіаційне укриття
Люди в укритті. Фото: УНІАН
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Золочівський районний суд Львівщини визнав протиправною бездіяльність балансоутримувача підприємства та зобов’язав привести укриття цивільного захисту в належний технічний стан. Укриття на підприємстві розраховане на 250 людей.

Про це інформує Львівська обласна прокуратура.

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Деталі справи 

"Прокурори встановили, що в одному із міст Золочівського району у приміщення суб’єкта господарювання знаходиться протирадіаційне укриття.Мова йде про приміщення загальною площею понад 130 м кв. За технічним паспортом воно здатне розмістити 250 осіб", — йдеться у повідомленні.

Укриття підприємтсва на Львівщині. Фото: Львівська обласна прокуратура
Укриття підприємтсва на Львівщині. Фото: Львівська обласна прокуратура

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівській області представники ДСНС та поліції обстежили об’єкти закладів освіти області, що можуть використовувати як укриття у разі небезпеки. Загалом перевірили 975 об’єктів.

Окрім того, ми раніше писали, що міський голова Львова Андрій Садовий анонсував перевірити усі комунальні укриття в місті.

Також ми писали, що у Києві спеціальна комісія перевірила понад чотири тисячі укриттів. За підрахунками, лише 15% укриттів столиці придатні для використання. 

Додамо, що з 1 червня, уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги.

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